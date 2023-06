Po aferi z balonom razburja še tajno oporišče na Kubi

V nadaljevanju preberite:

Antony Blinken bi lahko že prihodnji teden obiskal Peking in se sestal tudi s predsednikom Xi Jinpingom. Zahodni mediji citirajo neimenovane ameriške in kitajske funkcionarje, ki so menda potrdili prihod ameriškega državnega sekretarja. Hkrati kitajsko zunanje ministrstvo trdi, da gre za »govorice«, in poziva ZDA, naj bodo spoštljive do »esencialnih interesov« Kitajske, kar je pogoj za pravo in iskreno komunikacijo.