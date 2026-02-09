  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Po aretaciji atentatorja v Dubaju Rusija za napad okrivila Ukrajino in Poljsko

    Napad na ruskega generala Vladimirja Aleksejeva naj bi po besedah ruske FSB pomagale izvesti ukrajinske in poljske sile.
    Preiskovalec pred blokom, kjer je bil napaden general. FOTO: Hector Retama/AFP
    Preiskovalec pred blokom, kjer je bil napaden general. FOTO: Hector Retama/AFP
    M. B.
    9. 2. 2026 | 12:52
    9. 2. 2026 | 13:15
    2:50
    Potem ko so včeraj v Dubaju aretirali osumljenca za poskus atentata na ruskega generala Vladimirja Aleksejeva in ga vrnili Rusiji, je ruska obveščevalna služba FSB danes za načrtovanje umora generala okrivila ne le ukrajinske obveščevalne službe SBU, ampak tudi posebne sile Poljske, ki naj bi ji pomagale.

    Glavni osumljenec, 65-letni Ljubomir Korba, naj bi generala Aleksejeva s pištolo z dušilcem ustrelil na hodniku njegovega domačega stanovanjskega bloka na zahodu Moskve, nato pa pobegnil v Združene arabske emirate, kjer je bil aretiran, poroča britanski Guardian.

    image_alt
    Po napadu na ruskega generala aretirali dva osumljenca

    SBU naj bi Korbo, ruskega državljana ukrajinskega rodu, rekrutirala avgusta 2025 v njegovem domačem mestu Ternopol v zahodni Ukrajini, pri čemer naj bi ji pomagal Korbov sin, ki ima poljsko državljanstvo, poroča v EU prepovedani ruski državni medij RT. Korba naj bi se nato udeležil tečaja streljanja, zatem pa preko Moldavije in Gruzije odpotoval v Moskvo. Ukrajinske obveščevalne službe naj bi mu obljubile 30.000 dolarjev za umor visokega člana ruske vojaške obveščevalne službe, so navedli ruski preiskovalci.

    V zvezi z atentatom je bil v Moskvi aretiran tudi Viktor Vasin, ki naj bi Korbi zagotovil nastanitev in drugo logistično podporo. Tretja osumljenka, 54-letna Zinaida Serebritskaja, pa se je izognila aretaciji s pobegom v Ukrajino. Serebritskaja naj bi bila najela stanovanje v Aleksejevem bloku v Moskvi in ​​Korbi omogočila dostop do hodnika, kjer je v generala izstrelil štiri naboje. 

    General Vladimir Aleksejev je napad preživel. FOTO: AFP
    General Vladimir Aleksejev je napad preživel. FOTO: AFP

    General Aleksejev, namestnik admirala Igorja Kostjukova, ki vodi rusko delegacijo na mirovnih pogajanjih v Abu Dabiju, je napad preživel. Po operaciji naj bi bil pri zavesti, vendar njegovo stanje ostaja kritično, poroča britanski BBC.

    Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je že v petek odgovornost za streljanje pripisal Ukrajini in jo obtožil, da skuša s tem ovirati mirovna pogajanja. Streljanje je označil za teroristično dejanje. Kijev je odgovornost za napad na Aleksejeva zanikal. 

    Odkar je Rusija začela invazijo na Ukrajino februarja 2022, je bilo v ruski prestolnici ubitih več visokih ruskih častnikov. Za nekatere umore je odgovornost prevzel Kijev.

    Več iz teme

    Ljubomir Korbavladimir aleksejevRusijavojna v UkrajiniatentatFSBSBU

