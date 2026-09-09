Po sankcijah Izrael zapira britanski konzulat v Jeruzalemu

Velika Britanija je uvedla napovedane sankcije proti nezakonitim izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu, Izrael pa je odgovoril z več povračilnimi ukrepi. Med drugim bo zaprl britanski konzulat v Vzhodnem Jeruzalemu in enajstim britanskim poslancem prepovedal vstop v državo, poroča BBC.

Britanski zunanji minister Ed Miliband je ob predstavitvi ukrepov dejal, da ti pomenijo »začetek novega pristopa« Londona do izraelsko-palestinskega konflikta. Velika Britanija bo v prihodnjih šestih do devetih mesecih vzpostavila celovit režim sankcij, prepovedala pa bo tudi oglaševanje nezakonitih naselbin na Zahodnem bregu v državi.

Izraelski zunanji minister Gideon Sar je v odzivu napovedal zaprtje britanskega konzulata v Vzhodnem Jeruzalemu, ki zastopa britansko vlado v Jeruzalemu, na Zahodnem bregu in v Gazi. Britansko laburistično vlado je označil za sovražno do Izraela in dejal, da državi ni preostalo drugega, kot da se odzove.

Izrael bo vstop v državo prepovedal tudi enajstim britanskim poslancem, med njimi Jeremyju Corbynu in Diane Abbott ter vsem petim poslancem Zelenih. Sar jim očita »antisemitsko in protiizraelsko delovanje«.

Izraelske oblasti bodo poleg tega odstranile britanske predstavnike iz Mednarodnega centra za podporo Gazi v Kirjat Gatu na jugu Izraela in končale britansko sodelovanje pri usposabljanju sil Palestinske oblasti na Zahodnem bregu.

Velika Britanija je ob uvedbi ukrepov skupaj z enajstimi drugimi državami, med njimi Francijo, Kanado, Španijo, Irsko, Norveško, Poljsko in Švedsko, objavila izjavo, v kateri so se države zavezale rešitvi dveh držav. Napovedale so tudi nacionalne ukrepe oziroma podporo evropskim omejitvam trgovanja z izraelskimi naselbinami.

Palestinsko predsedstvo je odločitev Londona pozdravilo in jo označilo za pomemben korak pri odzivanju na izraelsko politiko do Palestincev. Izraelski predsednik Jicak Herzog pa je sankcije zavrnil in opozoril, da bodo pristale »na napačni strani zgodovine«.