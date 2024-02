Po Bruslju se je spet valil črn dim

V nadaljevanju preberite:

Med institucijami EU so se vili oblaki črnega dima, gorele so traktorske pnevmatike in bale sena, slišale so se eksplozije pirotehnike. Ko so v palači Evropa zasedali kmetijski ministri EU, so evropsko četrt v Bruslju oblegali kmetje s skoraj 1000 traktorji. »Ne pozabite: brez kmetov ni hrane,« je pisalo na enem od transparentov, ki so bili nalepljeni na traktorje.

