Po desetletjih razprav odprli arhive madžarske tajne policije

Madžarska vlada je javnosti omogočila dostop do doslej zaprtih arhivov tajne policije iz časa socialističnega režima. Državljani lahko od srede v spletni zbirki iščejo imena prednikov in preverijo, ali so bili povezani z obveščevalno mrežo, ki je nadzorovala prebivalstvo. Odločitev je ena ključnih predvolilnih obljub premiera Pétra Magyarja, o kateri so na Madžarskem razpravljali več desetletij, poroča Politico.

Objava dokumentov prihaja 70 let po tem, ko je Sovjetska zveza leta 1956 zatrla madžarsko revolucijo. Dostop do arhivov je dolgo sprožal polemike, saj omemba posameznikovega imena v dokumentih ne pomeni nujno, da je ta sodeloval s tajno policijo. Oblasti so namreč spremljale tudi ljudi, ki so jih zgolj označile za osebe, zanimive za režim.

Magyar je v javnem nagovoru državljane pozval, naj do razkritih informacij pristopijo dostojanstveno in človeško. Opozoril je, da bodo številne družine ob objavi dokumentov izvedele težke stvari o svoji preteklosti.

Madžarska vlada bo arhive še naprej digitalizirala. Do 25. februarja prihodnje leto namerava objaviti dodatne dokumente, ki bodo razkrili tudi postopke pridobivanja sodelavcev tajne policije. FOTO: Peter Kohalmi/AFP

Minister za kulturo Zoltán Tarr je izrazil upanje, da bo odprtje arhivov omogočilo dolgoročno spravo z razkrivanjem skrivnosti preteklosti. Tudi ime njegovega očeta se pojavlja v dokumentih, vendar je ta uradno prejel potrditev, da nikoli ni deloval kot agent.

V povezavi s tajno policijo so se v preteklosti pojavile tudi govorice o nekdanjem premieru Viktorju Orbánu. Ta je v torkovi objavi na facebooku zatrdil, da je zavrnil sodelovanje, ko so ga k temu nagovorili na začetku obveznega služenja vojaškega roka. Pri tem je poudaril, da so bili on, njegova žena in sodelavci pod stalnim nadzorom ter tarča tajnih preiskav vladajoče stranke.

Madžarska vlada bo arhive še naprej digitalizirala. Do 25. februarja prihodnje leto namerava objaviti dodatne dokumente, ki bodo razkrili tudi postopke pridobivanja sodelavcev tajne policije.