Po več kot devetih letih za rešetkami je Francesco Schettino, nekdanji kapitan potniške ladje Costa Concordia, v petek zvečer odkorakal iz rimskega zapora Rebibbia. Obsojen je bil, ker je januarja 2012 ladjo usmeril preblizu obale Isola del Giglio v Tirenskem morju, tam je naletela na skale in delno potonila. V nesreči je umrlo 32 ljudi, med njimi potniki in člani posadke.

Po poročanju italijanskega medija Quotidiano Nazionale (QN) je rimsko sodišče Schettinu odobrilo pogojni izpust po temeljitem pregledu njegovega rehabilitacijskega procesa in njegovega vedenja med bivanjem v zaporu. Francesca Carnicelli, Schettinova odvetnica, je odločitev pozdravila in povedala, da je zaporniško osebje izredno pozitivno ocenilo njegovo sodelovanje v rehabilitacijskem programu.

Schettino je bil sicer obsojen na 16 let zapora. Obsodbo je 31. maja 2016 potrdilo pritožbeno sodišče v Firencah, skupaj s petletno prepovedjo dela v pomorski industriji. Začasna odškodnina, dodeljena preživelim, ki so se v postopku pridružili kot civilni tožniki, je znašala med 40.000 in 65.000 evrov na osebo.