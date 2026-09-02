Po devetih mesecih na morju 5000 ameriških mornarjev na oddih v Pattayo

Ameriška jedrska letalonosilka USS Abraham Lincoln je po rekordnih 250 dneh na morju brez postanka v pristanišču priplula na Tajsko. Skoraj 5000 članov posadke bo po več mesecih neprekinjenega delovanja dobilo priložnost za počitek v bližini Pattaye, enega najbolj znanih tajskih turističnih središč, poroča BBC.

Letalonosilka je iz San Diega odplula novembra lani, sprva pa naj bi bila na šestmesečni misiji v Tihem oceanu in Južnokitajskem morju. Po začetku ameriških in izraelskih vojaških operacij proti Iranu konec februarja so jo preusmerili v Perzijski zaliv, zato se je njena napotitev močno podaljšala.

Po dolgotrajni napotitvi zaradi vojne z Iranom bo posadka USS Abraham Lincoln počivala v mestu, ki ga je pred desetletji pomagala preoblikovati prav ameriška vojska. FOTO: Anthony Wallace/AFP

Nekateri člani ameriškega kongresa so v zadnjem času izrazili zaskrbljenost zaradi poročil o pomanjkanju hrane, nedelujočih straniščih in psihičnih obremenitvah med posadko. Ameriška mornarica je priznala, da so bile delovne razmere zahtevne, vendar je zatrdila, da je posadka imela ustrezno podporo.

Prihod skoraj 5000 ameriških mornarjev in marincev veliko pomeni tudi za Pattayo, kjer je vojna z Iranom prizadela turizem in potrošnjo. Lokalni podjetniki zato upajo, da bodo ameriški vojaki, ki med devetimi meseci na morju niso imeli veliko priložnosti za zapravljanje plač, pomagali oživiti mestno gospodarstvo.

Pattaya ima z ameriško vojsko dolgo zgodovino. Med vietnamsko vojno so tja na počitek in oddih prihajale množice ameriških vojakov. Njihov prihod je nekdanjo mirno ribiško vas pomagal spremeniti v eno najbolj znanih zabaviščnih turističnih destinacij na svetu.

Danes želi mesto preseči predvsem sloves, povezan z nočnim življenjem in spolnim turizmom. Tajske in ameriške oblasti so zato za člane posadke določile tudi nekatere omejitve. Ameriški vojaki ne smejo obiskovati ulice Soi 6, znane po številnih go-go barih, prav tako ne smejo v trgovine s konopljo. Prepovedani so jim tudi nekateri vodni športi, med drugim vožnja z vodnimi skuterji in jadralno padalstvo nad morjem.

Ameriški mornarji se po mesecih zahtevnih razmer odpravljajo na težko pričakovani oddih. FOTO: Anthony Wallace/AFP

Tajske oblasti so v zabaviščne predele mesta napotile več sto policistov, lokalne ponudnike pa opozorile, naj ameriškim obiskovalcem ne zaračunavajo previsokih cen. Ameriška mornarica je med pristaniščem in Pattayo organizirala avtobusne prevoze, ki bodo vozili od pete ure zjutraj do druge ure ponoči.

Župan Pattaye Poramase Ngampiches je za BBC povedal, da mesto še vedno spremlja sloves destinacije, povezane z barskimi dekleti, vendar želi obiskovalcem pokazati tudi drugačno podobo. Pattaya se po njegovih besedah danes predstavlja tudi s športom, seminarji, velnesom in dejavnostmi za družine.

USS Abraham Lincoln naj bi 6. septembra začela dolgo pot čez Tihi ocean proti domu. Ameriške in tajske oblasti upajo, da se bo posadka na pot odpravila spočita po najdaljši neprekinjeni plovbi brez postanka v pristanišču.