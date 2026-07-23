Oropana galerija spet odprta, kronski dragulji in nakit pa na varnejši lokaciji

Po devetih mesecih od drzne tatvine francoskih kronskih draguljev je pariški Louvre ponovno odprl znamenito Apolonovo galerijo (Galerie d'Apollon), poroča Reuters. Obiskovalci lahko znova občudujejo eno najlepših zgodovinskih dvoran muzeja, vendar dragocenih kron in nakita tam ni več. Muzej se je odločil, da bodo dragulje v prihodnje razstavljali na varnejši lokaciji.

Apolonova galerija velja za eno najpomembnejših umetnostnih in arhitekturnih mojstrovin Louvra. Nastala je v 17. stoletju v času mladega kralja Ludvika XIV., zasnoval jo je arhitekt Louis Le Vau, poslikal pa Charles Le Brun. Njena razkošna dekoracija, posvečena soncu in Sončnemu kralju, je pozneje navdihnila tudi znamenito dvorano ogledal v Versaillesu.

Po besedah direktorja Louvra Christopha Leribaulta prenovljena postavitev obiskovalcem ponuja priložnost, da se osredotočijo na izjemno arhitekturo in bogato okrašeno notranjost galerije, ki se vrača k svojemu prvotnemu reprezentančnemu namenu.

Tatvina, ki je pretresla svet

Oktobra lani je Louvre doživel eno najdrznejših tatvin v svoji zgodovini. Storilci so s premičnim gradbenim dvigalom sredi belega dne dostopili do oken v drugem nadstropju muzeja, razbili okno, z brusilkami odprli razstavne vitrine ter v manj kot osmih minutah pobegnili s francoskimi kronskimi dragulji, vrednimi približno 88 milijonov evrov. Pobeg so izvedli na skuterjih s pomočjo sostorilcev.

Oktobra lani je Louvre doživel eno najdrznejših tatvin v svoji zgodovini. FOTO: Lou Benoist/Reuters

Doslej so francoske oblasti obtožile štiri osebe, osumljene neposredne vpletenosti v rop, vendar večina ukradenih draguljev ostaja pogrešanih. Edina najdena dragocenost je bila krona cesarice Evgenije, žene Napoleona III., ki so jo poškodovano našli v bližini muzeja in jo trenutno restavrirajo.

Tatvina je razkrila resne pomanjkljivosti v varovanju najbolj obiskanega muzeja na svetu. Francoska ministrica za kulturo Catherine Pegard je ob ponovnem odprtju galerije dejala, da je bil rop »travma za ves svet«, saj je pokazal, kako ranljive so lahko tudi najuglednejše kulturne ustanove. Napovedala je okrepitev varnosti ne le v Louvru, temveč tudi v drugih francoskih muzejih.

V Louvru so medtem namestili nove nadzorne kamere, izboljšali sisteme za zaznavanje vlomov in uvedli dodatne zaščitne ukrepe za najdragocenejše zbirke.

Menjava vodstva in obsežna prenova

Posledice ropa so segle tudi v vodstvo muzeja. Februarja je po ostrih kritikah odstopila tedanja direktorica Laurence des Cars, ki se je poleg afere s tatvino soočala še s stavkami zaposlenih zaradi plač in delovnih razmer. Na njen položaj je bil imenovan Christophe Leribault.

Obiskovalci lahko znova občudujejo eno najlepših zgodovinskih dvoran muzeja, vendar dragocenih kron in nakita tam ni več. FOTO:Lou Benoist/Reuters

Rop je dodatno okrepil razpravo o prioritetah muzeja. Kritiki, med njimi tudi državni revizorji, so opozorili, da je Louvre premalo vlagal v varnost in vzdrževanje infrastrukture, medtem ko je namenjal velika sredstva za nakupe novih umetnin in projekte po ponovnem zagonu muzeja po pandemiji.

Izboljšanje varnosti je zdaj ena osrednjih nalog desetletnega programa »Nova renesansa Louvra«, vrednega do 800 milijonov evrov. Načrt predvideva celovito posodobitev muzejske infrastrukture, zmanjšanje gneče ter ureditev posebne galerije za Mono Lizo do leta 2031.

Ponovno odprtje Apolonove galerije tako simbolizira novo poglavje za Louvre – obnovljeno zaupanje obiskovalcev in hkrati opomin, da je zaščita kulturne dediščine postala pomembnejša kot kadar koli prej.