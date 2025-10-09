Po dveh letih groze je zelo težko verjeti v mir

V nadaljevanju preberite:

»Medtem ko izrekamo dobrodošlico dogovoru o prekinitvi ognja, moramo zagotoviti, da bo ta spoštovan (Izrael ga nazadnje ni), da bodo izraelski in palestinski talci osvobojeni, da bo pomoč prihajala brez omejitev, da se bosta razgradila nezakonita izraelska okupacija in apartheid ter da bodo izvajalci genocida kaznovani,« je včeraj sporočila posebna poročevalka Združenih narodov za palestinska ozemlja Francesca Albanese, ki je strnila vsa ključna nerešena vprašanja in tveganja Trumpovega načrta