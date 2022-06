Po dveh mesecih dočakali solidarnost velikih treh

V nadaljevanju preberite:

Prav tak nočni vlak iz Poljske čez pol Ukrajine do Kijeva, kakor je pred časom pripeljal poljskega, češkega in slovenskega premiera, je v Kijev danes pripeljal voditelje treh evropskih velikih. Francije, ki predseduje svetu EU, Nemčije in Italije, ki se z Draghijem spet uvršča med vplivne. Peljali so jih najprej v porušeno mesto Irpinj, prizorišče enega prvih množičnih pokolov ruske vojske v Ukrajini, potem v Kijev. Sprehodili so se po ulicah, si ogledali, kar je ostalo, potem so se srečali s predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Ta se je zahvalil za solidarnost, že pred srečanjem pa omenil, da je Ukrajina dobila samo desetino obljubljenih milijonov, čaka pa predvsem orožje.