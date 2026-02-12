Po EU tudi Rusija povečuje pritisk na whatsapp

Rusija menda poskuša blokirati aplikacijo whatsapp, ki je v lasti podjetja Meta Platforms, je v sredo sporočilo podjetje. »Še naprej delamo vse, kar je v naši moči, da uporabniki ostanejo povezani,« so v komentarju zapisali pri WhatsAppu.

Poleg blokade whatsappa so ruski regulatorji uvedli dodatne omejitve dostopa do facebooka in instagrama, platform Mete. Pod pritiski pa se je znašla tudi ruska aplikacija telegram, poroča v Rusiji nezaželeni nemški medij DW.

Whatsapp ima po lastnih navedbah približno sto milijonov uporabnikov v Rusiji in tri milijarde mesečnih uporabnikov po vsem svetu.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da bi Meta lahko nadaljevala svoje delovanje v državi, če bo to v skladu z rusko zakonodajo in če bi »začela dialog« z oblastmi. V tem primeru »imamo možnost doseči dogovor«, je dejal in dodal, da sicer te možnosti ni.

Financial Times poroča, da so oblasti aplikacijo že odstranile iz spletnega imenika, ki ga upravlja ruski regulator komunikacij Roskomnadzor.

Metina aplikacija whatsapp je pod pritiski tudi v EU. Zaradi kršitev evropske zakonodaje in zlorab osebnih podatkov ji je Irska izrekla kazen 225 milijonov evrov, ki pa jo Meta zdaj poskuša izpodbiti na sodišču.