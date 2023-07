Po Evropi rdeči alarmi zaradi vročine, Grčija je v plamenih

Nepripravljenost na vročino je lahko smrtno nevarna, je v torek opozoril regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo Hans Kluge. Ljudi je pozval, naj se izogibajo vročini, ostanejo hidrirani in nosijo lahkotna oblačila. Prav tako je poudaril potrebo po globalnem ukrepanju za reševanje podnebne krize.

»V časih, ko se prilagajamo na novo realnost, ki ima lahko uničujoče posledice na naše zdravje in dobro počutje, je nujno, da smo vsi oboroženi z znanjem, ki nam lahko pomaga rešiti življenje,« je dejal Kluge.

Ljudi je pozval, naj se izogibajo vročini in napornemu delu v najbolj vročem delu dneva. »Zadržujte se v senci, ne puščajte otrok ali živali v parkiranih vozilih ter, če je to potrebno in mogoče, vsaj dve do tri ure dneva preživite v hladnejšem prostoru,« je nadaljeval. Prav tako je ljudi pozval k pitju vode ter nošenju lahkih in ohlapnih oblačil, piše na spletni strani WHO.

»Poleg prilagajanja na novo realnost to poletje se moramo ozreti tudi v prihodnja leta in desetletja. Za učinkovito reševanje podnebnih sprememb, ki eksistenčno ogrožajo človeštvo, so nujno potrebni regionalni in globalni ukrepi,« je opozoril. Posvaril je tudi pred politizacijo boja proti podnebnim spremembam in poudaril, da bi bilo v dialog treba vključiti tudi mlade.

Evropa, celina, ki se najhitreje segreva, se ta teden sooča z vrhuncem vročinskega vala. Ta naj bi najvišje temperature prinesel na italijanska otoka Sicilija in Sardinija, kjer Evropska vesoljska agencija napoveduje 48 stopinj Celzija.

Po jugu Evrope divjajo požari. FOTO: Stelios Misinas/Reuters

Svetovna meteorološka organizacija (WMO) je v torek opozorila, da bodo visoke temperature na severni polobli vztrajale in se ponekod še okrepile. Po njihovi oceni bi se moral svet pripraviti na vse bolj intenzivne vročinske valove. Ob tem je organizacija opozorila na zdravstvena tveganja, povezana s hudo vročino, pri čemer je posebej izpostavila visoke nočne temperature.

Rdeči alarm

Svetovna meteorološka organizacija svari, da se bo vročinski val na severni polobli še okrepil. Samo v Evropi je lani v vročinskih valovih umrlo približno 61.000 ljudi, poroča britanski Guardian.

Center EU za usklajevanje odziva na izredne razmere je izdal rdeče opozorilo za visoke temperature za večji del Italije, severovzhodno Španijo, Hrvaško, Srbijo, južno Bosno in Hercegovino ter Črno goro.

V Italiji so v torek temperature na Sardiniji dosegle 44 stopinj Celzija, v Rimu pa 40 stopinj Celzija. Ministrstvo za zdravje je izdalo rdeče opozorilo za 20 od 27 večjih mest v državi, v sredo pa naj bi se to število povečalo na 23.

Vroče tudi v Sloveniji

Ponedeljek je bil najbolj vroč dan letošnjega poletja. Kot je včeraj povedal dežurni meteorolog na Arsu Blaž Šter, se je v Dobličah pri Črnomlju ogrelo do 37,2 stopinje Celzija, tudi v Metliki je bila podobna temperatura, na Dolenjskem so izmerili okoli 36 stopinj, v Ljubljani stopinjo manj. Ponekod so imeli tudi tropsko noč.

Izjemna vročina, ki v zadnjih dneh pesti Sredozemlje, vključno s Slovenijo in Hrvaško, je povzročila tudi skokovit dvig temperatur morja ob Jadranski obali. Te se na nekaterih delih Jadrana bližajo 30 stopinjam Celzija. V Kopru je tako temperatura morja že presegla 29 stopinj Celzija.

Grčija v plamenih

Gasilci v Grčiji medtem nadaljujejo boj s tremi požari, ki so izbruhnili blizu Aten in ki so številne prebivalce zlasti obalnih krajev prisilili k umiku z domov. Najhujši požar trenutno divja v gozdovih na območju Dervenohorije, približno 50 kilometrov severno od grške prestolnice. V določeni meri je gasilcem sicer ogenj uspelo spraviti pod nadzor.

Gasilci in pripadniki civilne zaščite so se vso noč borili s požari, pri čemer je prva naloga zaščita človeških življenj, obenem pa tudi pomembne javne infrastrukture in zasebnih nepremičnin, je danes povedal tiskovni predstavnik gasilcev Janis Artopjos.

Najhujši požar po njegovih besedah trenutno divja v gozdovih regije Dervenohorija, kjer ogenj ob podpori šestih letal in helikopterja gasi 140 gasilcev.

Ognjeni zublji sicer ne ogrožajo naselij, je pa ozračje na območju zadušljivo zaradi dima, ki je zajel regijo, je povedal župan enega od bližnjih krajev. V primerjavi z nočjo se je stanje sicer izboljšalo, a da bi požar omejili, bo potrebnega še nekaj dela, je dejal.

Od ponedeljka gori tudi približno 40 kilometrov jugovzhodno od Aten, kjer se je požar začel v kraju Kuvaras, nato pa razširil proti sosednjim letoviškim krajem Anavisos, Lagonisi in Saronida. Tam so v ponedeljek zvečer številni prebivalci morali zapustiti svoje domove. Več domov je zgorelo.

Danes požar gasi 230 gasilcev in pet helikopterjev. Promet na cestnem omrežju poteka normalno, razen na cestah v neposredni bližini požarov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Evropa se segreva najhitreje. FOTO: Aris Messinis/AFP

Še vedno je aktiven tudi tretji požar pri obmorskem letovišču Lutraki, ki leži približno 80 kilometrov zahodno od Aten, blizu Korintskega prekopa. Ogenj, ki je v ponedeljek povzročil evakuacijo 1200 otrok na počitniških kolonijah, danes gasi 120 gasilcev, pet letal in en helikopter.

Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je danes sporočil, da bo EU v okviru mehanizma za civilno zaščito na prošnjo Grčije na območje poslala dva kanaderja iz Italije. Kot je zapisal na twitterju, bosta letali v Grčijo prispeli še danes.

Veleposlaništvo Slovenije v Atenah je medtem na twitterju pozvalo slovenske državljane, ki se nahajajo na območju požarov, naj upoštevajo navodila lokalnih oblasti in pozorno spremljajo lokalne medije.

Grčija se – enako kot večji del Sredozemlja – trenutno sooča s hudim vročinskim valom in temperaturami, ki dosegajo in ponekod tudi presegajo 40 stopinj Celzija. Ob močnem vetru oblasti opozarjajo na veliko nevarnost požarov.