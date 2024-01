Trump z novo zmago v tekmi za republikansko predsedniško nominacijo

Prejšnji republikanski predsednik Donald Trump je z več kot 54 odstotki glasov tudi v New Hampshiru zmagal v boju za republikansko predsedniško imenovanje. Bolj sredinska tekmica Nikki Haley, ki je na predhodnih volitvah dobila dobrih 44 odstotkov republikanskih glasov, pravi, da bo ostala v tekmi, a najbrž ne bo prevladala niti v domači Južni Karolini. Z vsakim demokratskim pravnim ali kakšnim drugačnim udarcem je ameriški nacionalist Trump videti bolj nepremagljiv v svoji stranki in ZDA grozi še večji izbruh nakopičenih političnih in ideoloških nasprotij.

Nekdanja veleposlanica pri OZN Nikki Haley za zdaj zavrača umik iz tekme za republikansko predsedniško imenovanje. Foto Joseph Prezioso/Afp

»Ne delam tistega, kar mi reče, nikoli nisem,« je nekdanja veleposlanica pri OZN Nikki Haley zavrnila pozive svojega nekdanjega predpostavljenega, naj se umakne iz tekme za republikansko predsedniško imenovanje. Po Iowi pa je 45. predsednik tudi v New Hampshiru prejel več kot polovico republikanskih glasov in nič ne kaže, da bo v Južni Karolini, Nevadi in drugje drugače.

Nekdanja guvernerka Južne Karoline Nikki Haley ne more računati niti na večino republikanskih glasov svoje domovine in Trump ji že očita, da z ostajanjem v tekmi pomaga k zmagi demokratskega predsednika Joeja Bidna ter še manj priljubljene podpredsednice Kamale Harris.

Biden je v New Hampshiru prevladal na demokratskih predčasnih volitvah, pa čeprav sploh ni kandidiral na njih. V zahvalo temnopoltim in drugim demokratskim volivcem Južne Karoline, ki so mu leta 2020 odločilno pomagali k prevladi v demokratski stranki, je to zvezno državo razglasil za prvo v vrsti predhodnih volitev. New Hampshire pa si ni pustil odvzeti privilegija in demokrati 1,4 milijonske zvezne države na severovzhodu ZDA so se kljub bojkotu ponovnega predsedniškega kandidata svoje stranke potrudili za njegovo prevlado.

Demokratski predsednik Joe Biden in prva dama Jill. Foto Roberto Schmidt/Afp

V ZDA pa se vse bolj širijo govorice, da se bo demokratska stranka poskušala znebiti svojega prvega politika, ki kaže svojih 81 let in ga republikanski predstavniški dom preiskuje zaradi sumov prejemanja dvomljivega denarja iz tujih držav prek sina Hunterja. Biden je razočaral s svojo gospodarsko in drugo politiko, nasprotna teorija pa se glasi, da si nikogar ne želi bolj za svojega nasprotnika od Donalda Trumpa. Če je to res, se mu bodo želje morda uresničile.

V tokratni ameriški predvolilni tekmi ne gre le za osebna nasprotovanja, potem ko je Biden nad Trumpom prevladal že leta 2020. Gre za diametralno različni viziji gospodarskega in družbenega razvoja. Kot je pokazal tudi New Hampshire, se Trumpovim republikancem vse bolj obrača v globalizaciji s kitajskim predznakom poraženi ameriški delavski razred.