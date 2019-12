Po izbruhu vulkana v bolnišnici umrla še ena oseba

Potapljači v morju pred otokom danes v zahtevnih pogojih iščejo trupli še dveh pogrešanih, iskanje pa otežuje slaba vidljivost. FOTO: AFP

FOTO: Marty Melville/AFP

V eni od bolnišnic na Novi Zelandiji je po ponedeljkovem izbruhu vulkana na Belem otoku danes umrla še ena oseba, s tem pa se je število potrjenih žrtev povzpelo na 15. Potapljači posebne policijske enote danes v morju pred otokom iščejo trupli še dveh pogrešanih, poročajo tuje tiskovne agencije.Premierkaje danes sporočila, da bodo žrtve v ponedeljek počastili z minuto molka. »Kjerkoli ste na Novi Zelandiji ali po svetu, to je trenutek, ko lahko stojimo ob strani tistim, ki so v tej hudi tragediji izgubili ljubljene,« je dejala.Potapljači v morju pred otokom danes v zahtevnih pogojih iščejo trupli še dveh pogrešanih, iskanje pa otežuje slaba vidljivost.»Voda okoli otoka je onesnažena, zato so potrebni dodatni varnostni ukrepi za zagotovitev varnosti potapljačev, vključno z uporabo posebne zaščitne opreme,« je dejal predstavnik policije. Po njegovih besedah policija analizira vse informacije in preučuje morebitne naslednje korake, ki bi jim omogočili, da se vrnejo na otok in nadaljujejo preiskavo okoliščin.Posebna ekipa novozelandske vojske je v petek z Belega otoka prepeljala posmrtne ostanke šestih ljudi, ki so v začetku tedna izgubili življenje v izbruhu vulkana. Z iskanjem trupel na Belem otoku, znanem tudi po maorskem imenu Whakaari, so bile oblasti prisiljene počakati zaradi skrbi za varnost članov reševalne ekipe.V času izbruha je bilo na Belem otoku ali v njegovi neposredni bližini najmanj 48 ljudi.Verjetnost, da bo vulkan na Belem otoku v prihodnjih 24 urah znova izbruhnil, se je po navedbah novozelandske spletne strani Geonet danes zmanjšala. Tveganje za ponoven izbruh je danes med 35 do 50 odstotki, medtem ko je bila v petek med 50 in 60 odstotki.