Po izgredih v Madridu je Sánchez pozval k izključitvi Izraela iz tekmovanj

Španski predsednik vlade Pedro Sánchez je v ponedeljek pozval k prepovedi nastopanja Izraela na mednarodnih športnih tekmovanjih, dokler bo v Gazi trajalo, kot je dejal, »barbarstvo«. Izrael je obtožil genocida nad Palestinci ter znova izpostavil dvojna merila mednarodne skupnosti pri obravnavi vojn v Ukrajini in Gazi, poroča Guardian.

Po poročanju španskih medijev je vlada v Madridu hkrati preklicala skoraj 700 milijonov evrov vreden obrambni posel za izraelske raketomete podjetja Elbit Systems. Pogodba je bila del širše dobave španskemu konzorciju, odločitev pa sledi že prej napovedani prepovedi trgovanja z izraelsko vojaško industrijo.

Sánchez je dan po protestih, ki so v Madridu prekinili zadnjo etapo kolesarske dirke Vuelta a España, dejal, da ima »globoko spoštovanje« do vseh, ki so na miren način izrazili nestrinjanje z nastopom ekipe Israel-Premier Tech. Protesti, na katerih se je po ocenah zbralo okoli 100.000 ljudi, so se končali z izgredi in spopadi s policijo; poškodovanih je bilo 22 policistov, dve osebi so aretirali.

»Debata, ki se je začela po dogodkih v Madridu, se mora razširiti po svetu. Športne organizacije bi se morale vprašati, ali je etično, da Izrael še naprej nastopa na mednarodnih tekmovanjih,« je dejal Sánchez. Že maja je opozoril, da bi bilo treba Izraelu preprečiti tudi sodelovanje na Evroviziji, podobno stališče pa je pred dnevi ponovil španski minister za kulturo.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je nastop svoje ekipe na Vuelti označil za ponos naroda in obsodil protestnike. Izraelska vlada je Sánchezove izjave označila za »antisemitske napade«, zunanji minister Gideon Sa’ar pa je španskega premierja obtožil, da je odgovoren za nasilne prizore v Madridu.

Vodja konservativne Ljudske stranke (PP) Alberto Núñez Feijóo je dejal, da je premier »ponosen na ljudi, ki so metali ograje v policiste« in Španijo izpostavil »mednarodni sramoti«. FOTO: Henry Romero/Reuters

Sánchez je bil deležen tudi ostrih kritik domače opozicije. Vodja konservativne Ljudske stranke (PP) Alberto Núñez Feijóo je dejal, da je premier »ponosen na ljudi, ki so metali ograje v policiste« in Španijo izpostavil »mednarodni sramoti«. Madridska regionalna predsednica Isabel Díaz Ayuso pa je ocenila, da je Sánchez »direktno odgovoren« za incident, saj je s svojimi izjavami spodbujal bojkot.

Medtem je norveška nogometna zveza napovedala, da bo izkupiček od prodaje vstopnic za kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo proti Izraelu namenila zdravniški organizaciji Zdravniki brez meja, ki deluje v Gazi.