Po mesecih odlašanja Trump pred volitvami podprl Netanjahuja

Ameriški predsednik Donald Trump je v zadnjem delu kampanje pred izraelskimi parlamentarnimi volitvami javno podprl premiera Benjamina Netanjahuja. Podpora je za vodjo izraelske vlade pomembna, saj je Trump v Izraelu precej priljubljen, vendar je s podporo odlašal več mesecev, medtem ko so se stališča obeh voditeljev glede Irana in Gaze vse bolj razhajala, poroča Euronews.

»Bil je odličen premier, bojevnik in še boljši partner za mir v boju proti Islamski republiki Iran,« je Trump zapisal v nedeljo na družbenih omrežjih.

Izraelci bodo na parlamentarnih volitvah glasovali 27. oktobra. To bodo prve nacionalne volitve po napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023.

Netanjahu se je Trumpu za podporo zahvalil v izjavi v hebrejščini na omrežju X. »Hvala, predsednik Trump, za izjemno podporo in skupno delo. Skupaj bomo dokončali nalogo!« je zapisal.

Netanjahujeva stranka Likud je ob izjavi objavila 35-sekundni videoposnetek s posnetki obeh voditeljev in Trumpovimi pohvalami izraelskega premiera.

Ni še jasno, kako bo Trumpova podpora vplivala na volilni izid, saj se pričakuje tesna tekma. Netanjahu je dobre odnose z ameriškim predsednikom republikancev doslej predstavljal kot eno od prednosti, ki govorijo v prid njegovi nadaljnji vladavini.

Trump več mesecev odlašal s podporo

Trump je Netanjahuja podpiral že na prejšnjih volitvah. Novembra je izraelskemu predsedniku Izaku Hercogu celo pisal in ga pozval, naj Netanjahuja pomilosti v postopkih zaradi obtožb korupcije.

V zadnjih mesecih pa je bil do izraelskega premiera precej bolj zadržan in se je večkrat izognil neposrednemu odgovoru na vprašanje, ali ga bo podprl. V intervjuju za revijo Time, objavljenem oktobra, je dejal: »Ne ukvarjam se več s politiko«, čeprav še naprej javno podpira in promovira ameriške politične kandidate.

Trump v Izraelu ostaja priljubljen, vendar so številni Izraelci, tudi vplivni komentatorji, izrazili razočaranje nad nedokončnim izidom vojne z Iranom in Trumpovim predlogom za prekinitev ognja. Ta po njihovem mnenju ni dosegel številnih ključnih ciljev, ki sta si jih državi zastavili ob skupnem začetku vojne februarja.

Trump je v nedeljski objavi znova zagrozil, da bodo ZDA kmalu »dokončale nalogo« proti Iranu, če ta ne bo hitro spremenil svojega ravnanja. Pri tem je nakazal, da bi lahko od nadaljnjega ukrepanja odstopil, če bi Netanjahu izgubil volitve.

»Če bo Izrael imel napačnega voditelja, torej kogarkoli drugega kot Bibija, bomo morali to delo opraviti sami, česar si ne želim,« je zapisal Trump. Netanjahuja je opisal kot močnega, pogumnega in briljantnega voditelja, ki se spopada z velikim nasprotovanjem, tudi znotraj Izraela.