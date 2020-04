Po mesecu dni starejši v Srbiji prvič za pol ure na sprehod

Mesec dni v stanovanju

»Kot kemijskemu inženirju mi je jasno, da je treba omejiti stike med ljudmi, torej spoštovati ukrepe,« poudarja Saša Verbič, predsednik Nacionalnega sveta Slovencev v Srbiji. Foto Milena Zupanič

V Srbiji živi tudi okoli 8000 Slovencev.

Spoštovati ukrepe, ne organizirati piknikov

Največ težav v niškem domu

Ukrepe nekoliko sprostili

Sprehajališče ob Donavi v Zemunu je v normalnih razmerah polno sprehajalcev. Foto Milena Zupanič

Države se različno odzivajo na razmere epidemije, pri čemer se ravnajo po zmogljivostih svojega zdravstvenega sistema.Ena najbolj prizadevnih in zato najstrožjih držav za varovanje generacije 65 plus je Srbija. Starejšim je pred mesecem dni povsem prepovedala zapuščati prostore, v katerih živijo: v mestu starejšim od 65, na vasi starejšim od 70 let.Od doma so smeli samo ob sobotah ob štirih zjutraj, ko so posebej zanje odprli živilske trgovine. Podatki o umrlih kažejo, da so cilj dosegli. Starejši v Srbiji za covidom-9 ne umirajo v tolikšnem deležu kot drugod po svetu.Predstavljamo si, da je biti ves mesec zaprt v stanovanju težko. Če živiš sam, še toliko težje. A Saša Verbič, predsednik Nacionalnega sveta Slovencev v Srbiji, je povedal, da ni tako. Tudi sam sodi v skupino 65 plus in živi v središču Beograda. Kot 1,4 milijona prebivalcev Srbije, starejših od 65 let, tudi on že mesec dni ne zapušča stanovanja. Pravi, da ni hudo in da se je navadil.»Živim sam, vendar kar v redu prenašam omejitev. Nimam nobenih težav. Čas porabim za stvari, za katere nikoli v življenju nisem imel dovolj časa: urejam fotografije, pregledujem spletne vsebine, kot predsednik slovenskega društva Sava v Beogradu in predsednik Nacionalnega sveta Slovencev v Srbiji organiziram naše dejavnosti na daljavo, na primer pouk. Vsak dan takoj zjutraj tudi telovadim. Nekajkrat na dan grem po stopnicah gor in dol. Športnik sem in mi gibanje resnično manjka. Sicer pa sem se navadil,« je povedal Verbič.Prejšnji teden je kot predsednik društva poslal vsem v Beogradu živečim Slovencem povabilo, da bi dali kri za beograjsko Slovenko Sando Juvan, obolelo za levkemijo, ki čaka na operacijo presaditve kostnega mozga. V času epidemije so potrebni trombociti še posebna težava.Ves mesec so starejši od 65 let (v vaseh nad 70 let) lahko šli v trgovino samo ob sobotah, ko so bile med četrto in sedmo uro zjutraj živilske trgovine odprte samo zanje. Naš sogovornik v trgovini ni bil štirikrat, kot bi lahko šel, temveč samo enkrat. Zakaj?»Vstal sem ob štirih, deset minut za tem sem šel od doma. Pred trgovino je že bila stometrska vrsta. Lepo smo bili oddaljeni po dva metra drug od drugega in je precej hitro šlo, tako da sem se vrnil domov točno čez eno uro. Nakupil sem vse, kar sem potreboval, potem mi ni bilo treba več v trgovino. Zakaj bi se izpostavljal?« meni. Tudi v Srbiji se mnogi pritožujejo nad ukrepi, nekateri jih tudi zavestno kršijo. Sogovornik se zaradi tega jezi.»Kot kemijskemu inženirju mi je jasno, da je treba omejiti stike med ljudmi, torej spoštovati ukrepe. Če država reče, da se ne sme družiti več kot pet oseb, je treba to spoštovati, ne pa organizirati piknikov. V Sloveniji so ljudje disciplinirani, policijska ura ni potrebna, a je kljub temu treba pokazati avtoriteto, če vodiš državo. Politikantstvo v tem času ni primerno. Ko izrednih razmer zaradi virusa ne bo več, se bomo lahko igrali demokracijo,« meni Saša Verbič, v nekdanji Jugoslaviji svetovalec na ministrstvu za notranje zadeve.V Srbiji je v zadnjih 50 letih to že četrta epidemija. »Vse smo obvladali, tudi to bomo. Toda ukrepe je treba upoštevati,« poudarja.Vsak dan se pogovarja s hčerko in sinom. Vse o bolezni ve iz prve roke, saj je njegova snaha, ki je medicinska sestra na pediatriji, za covidom-19 zbolela že pred mesecem dni: »Ni dobila hude oblike, je že ozdravela in se vrnila v službo, a vsi moramo biti zelo previdni.«Stroga izolacija starejših je nekaj časa kazala v Srbiji ugodne statistične rezultate. Po svetovni statistiki je največja smrtnost za covidom-19 pri starejših od 80 let (14,8 odstotka), visoka, 8-odstotna, je tudi med okuženimi, starimi od 70 do 79 let, pri desetletje mlajših je 3,6-odstotna, nato pa bistveno pod enim odstotkom.V Srbiji pred nekaj dnevi, ko so objavili podatke o starosti umrlih, ni bilo povišane smrtnosti med najstarejšimi. Največ umrlih je bilo v generaciji od 60 do 69 let, v kateri so torej tudi tisti, ki so lahko hodili naokoli, a imajo že razne druge bolezni.Smrtnost pri starejših od 70 let so zabeležili zaradi domov upokojencev. Virus je vstopil v enajst domov, sedem zasebnih in štiri javne gerontološke centre. Te dni so imeli v njih 369 okuženih stanovalcev in 83 okuženih zaposlenih, največ v niškem, kar 165. Kljub splošni prepovedi obiskov v domovih upokojencev so bili v tem domu obiski dovoljeni, zaradi česar grozi direktorju dvanajst let zapora.Mnogi drugi domovi so zato uvedli dodatne previdnostne ukrepe, med njimi najstrožjo prepoved vstopa v dom in 15-dnevni delovni turnus. Ko ekipa sester in negovalk vstopi, ne zapusti doma dva tedna, tam tudi spijo in se prehranjujejo, zaposleni ves ta čas ne vidijo niti svojih otrok. V vseh domovih, predvsem pa v zasebnih, je virus razgalil že prej znano dejstvo, da jim močno primanjkuje negovalnega kadra.Včeraj je Srbija ukrepe proti epidemiji začela nekoliko sproščati.Odprla je trgovine z gradbenim materialom in dovolila delati obrtnikom, policijska ura, ki se je doslej za vse prebivalce vsak dan začela ob 17. uri, se začne uro kasneje – in traja do petih zjutraj.Starejši od 65 let v mestih oziroma starejši od 70 let na vasi so včeraj prvič po mesecu dni smeli na sprehod.Do nadaljnjega se bodo lahko po pol ure sprehajali ob torkih, petkih in nedeljah največ 600 metrov od doma. Na zrak bodo lahko šli v večernem času – med 18. uro in eno ponoči, ko velja za mlajše prebivalce policijska ura.Kako in kdo bo nadzoroval, ali bodo res zunaj samo pol ure, je zdaj še uganka.