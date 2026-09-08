Po Mladićevem pogrebu: Matere Srebrenice z ostrim sporočilom EU

Direktor Spominskega centra Srebrenica Emir Suljagić je včeraj ostro kritiziral Evropsko unijo zaradi njenega odziva na včerajšnji pogreb nekdanjega poveljnika Vojske Republike Srbske Ratka Mladića, ki je potekal v Beogradu.

Suljagić je opozoril na očitno vlogo srbskih državnih struktur pri dogajanju. Pogreba se je udeležilo več ministrov srbske vlade, ob Mladićevi krsti so bili pripadniki srbske vojske, njegovo telo pa je bilo v Beograd pripeljano z letalom srbske vlade. Krsta je bila prekrita s srbsko zastavo. Na pogrebu so bili tudi izkazani vojaški elementi časti.

Odziv Suljagića in drugih predstavnikov Bosne in Hercegovine je sledil izjavi tiskovne predstavnice Evropske komisije Paule Pinho. Ta je na včerajšnji redni novinarski konferenci Evropske komisije dejala, da je bilo sicer slišati, da je bil predviden pogreb z državnimi častmi, vendar se to po njenih besedah ni zgodilo.

Njena izjava je sprožila ostre odzive v BiH. Kritiki opozarjajo, da je bilo ne glede na formalno opredelitev pogreba sodelovanje srbskih državnih struktur očitno. Ministrstvo za zunanje zadeve BiH je posebej izpostavilo prisotnost petih ministrov srbske vlade, vojaške časti in prevoz Mladićeve krste z vladnim letalom.

Na izjavo Evropske komisije so se odzvale tudi Matere Srebrenice, organizacija, ki združuje preživele ter družine žrtev in pogrešanih iz Srebrenice. Na omrežju X so Evropsko unijo vprašale, zakaj dogodkov ne poimenuje s pravim imenom, in zapisale: »Ali res mislite, da boste po vsem tem lahko prišli v Potočare?« Ob tem so označile Evropsko komisijo, Evropski parlament ter predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, visoko predstavnico EU za zunanje zadeve Kajo Kallas in predsednika Evropskega sveta Antónia Coste.

Danes sta se na dogajanje odzvala tudi Ursula von der Leyen in António Costa. Prisotnost visokih predstavnikov srbske oblasti na pogrebu sta obsodila, dogajanje pa označila za »šokantno«. Poudarila sta, da je bil Mladić obsojeni vojni zločinec, odgovoren za genocid, vojne zločine in zločine proti človečnosti, ter da poveličevanje njegove zapuščine ni združljivo z vrednotami, na katerih temelji evropska pot.

Ratko Mladić je umrl 27. avgusta v priporu v Haagu, star 84 let, med prestajanjem dosmrtne zaporne kazni. Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo ga je leta 2017 obsodilo na dosmrtni zapor zaradi genocida, preganjanja, umorov, iztrebljanja in prisilnega preseljevanja.

Pogreb je tako sprožil nov spor med Srbijo in Evropsko unijo, saj so evropski predstavniki ter predstavniki žrtev in preživelih opozorili na poveličevanje pravnomočno obsojenega vojnega zločinca ter na sodelovanje visokih predstavnikov srbske države pri njegovem slovesu. Evropska komisarka Marta Kos je zaradi dogajanja odpovedala za 10. september načrtovani obisk v Beogradu.