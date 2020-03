Po mnenju pravobranilke Madžarska z obravnavo Soroseve univerze kršila pravo EU

Protestniki pred univerzo Georgea Sorosa proti izgonu univerze iz države. FOTO: Reuters/bernadett Szabo/Reuters

Zakonodaja, s katero je Madžarska onemogočila delovanje Srednjeevropske univerze milijarderjav državi, ni skladna s pravom EU in pravili Svetovne trgovinske organizacije, po katerih je treba tuje in domače visokošolske ustanove obravnavati enakopravno, je danes ocenila generalna pravobranilka Sodišča EU v Luxembourgu Mnenje pravobranilke za sodišče ni zavezujoče , a gre za znak, da bi madžarska vlada lahko izgubila ta primer. Poleg pravila WTO o enakopravni obravnavi tujih in domačih visokošolskih ustanov, ki je del prava EU, madžarska zakonodaja tudi ni skladna z evropsko listino o temeljnih pravicah, meni Juliane Kokott.Kot je pojasnila, zakonodaja vsebuje nesorazmerne omejitve za ustanovitev ter upravljanje izobraževalnih ustanov ter omejuje akademsko svobodo. Pravobranilka je danes med drugim poudarila, da je bila CEU edina tedaj aktivna visokošolska ustanova na Madžarskem, ki ni ustrezala zahtevam.CEU je Soros ustanovil leta 1991 v svoji rodni Budimpešti, od lani pa univerza deluje na Dunaju. Na Madžarskem so namreč leta 2017 s ciljem omejevanja Sorosevega vpliva med drugim sprejeli zakon o univerzah, po katerem morajo na Madžarskem akreditirane tuje univerze tovrstne študije ponujati tudi v matični državi.CEU, ki je registrirana v ameriški zvezni državi New York, se je zaradi tega znašla v stiski, a je do marca 2018 izpolnila tudi ta pogoj. Toda madžarska vlada kljub temu ni želela podpisati ustreznega dogovora z njo in univerza se je preselila na Dunaj.Evropska komisija je Madžarsko zaradi sporne zakonodaje leta 2018 tožila na Sodišču EU.Vlada premierjaSorosa že več let obravnava kot glavnega sovražnika države, ker da financira nezakonite migracije na Madžarsko. Sprejeli so tudi posebno zakonodajo »ustavite Sorosa«, ki naj bi to preprečevala. Med drugim pa je uperjena proti vsem, ki bi kakorkoli pomagali migrantom, zlasti proti nevladnim organizacijam.