Po modrem cunamiju boj za Trumpovo dediščino

Modri cunami, kot imenujejo prepričljivo zmago demokratov na volitvah v predstavniški dom in senat ter na številnih guvernerskih volitvah, med največjimi teoretiki zarote vzbuja sume o prirejanju izidov s skrivnimi algoritmi v volilnih strojih. Večina republikancev pa priznava, da jim je na vmesnih volitvah močno škodila vojna predsednika Donalda Trumpa z Iranom. Ta je močno zvišala cene bencina, dizla in drugih dobrin, kar je v ostrem nasprotju z njegovimi obljubami o preporodu ameriškega gospodarstva in družbe.

Demokrati so znova okrepili podporo med mladimi moškimi, zlasti Latinskoameričani in temnopoltimi Američani, pa tudi med volivkami iz predmestij in neodvisnimi volivci. Tudi za najbolj skrajne med njimi. Iz okrepljenega bloka Demokratičnih socialistov Amerike (DSA) nekateri že izzivajo dosedanja demokratska voditelja v senatu in predstavniškem domu, Chucka Schumerja in Hakeema Jeffriesa. V republikanski stranki pa se začenja veliki spopad za dediščino predsednika Donalda Trumpa. Newyorškega nepremičninskega mogotca in medijsko osebnost, ki je prvi po Groverju Clevelandu s konca devetnajstega stoletja dvakrat zavzel Belo hišo z vmesnim premorom, si še nihče ne upa odpisati. Vprašanje pa je, ali bo pred napadi sovražnikov in prijateljev zmogel braniti svoje najpomembnejše dosežke, kot so gospodarska rast, visoka zaposlenost državljanov ob hkratnih množičnih izgonih ilegalnih priseljencev, energetska samozadostnost in vračanje proizvodnje domov.