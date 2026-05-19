Po najhujši potapljaški nesreči na Maldivih iz jame uspešno potegnili dve trupli

V ponedeljek so našli štiri trupla italijanskih potapljačev, ki so umrli v podvodni votlini na Maldivih. Danes so iz jame prinesli dve trupli, v sredo pa bodo izvedli še eno akcijo, da bi na površje prinesli tudi preostala dva potapljača, poroča CNN.

Pretekli teden je med raziskovanjem jame Vaavu življenje izgubilo en maldivski in pet italijanskih potapljačev. Nesreča je sprožila mednarodni odziv, da se trupla najde in vrne. Potapljaške akcije so začasno ustavili, ko je umrl eden izmed vojaških potapljačev med plavanjem več deset metrov pod vodo. Oblasti menijo, da je umrl zaradi dekompresijske bolezni.

Najglobja točka jame sega 70 metrov pod površjem, kar je podobno kot 20-nastropna stoplnica. FOTO: Reinhard Krause/Reuters

Trupla štirih Italijanov so v ponedeljek našli v najglobjem predelu morske jame. Pristojni so takrat naznanili, da bodo dve trupli poskusili rešiti v torek in dve v sredo.

Italijanski potapljači so izginili v četrtek zgodaj popoldne. Najglobja točka jame se nahaja okoli 70 metrov pod površjem, dolga pa je okoli 200 metrov.