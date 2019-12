Po najobsežnejši evakuaciji v povojni zgodovini uspešno deaktivirali bombo

V Brindisiju v italijanski Apuliji so brez težav deaktivirali neeksplodirano, okoli 200 kilogramov težko bombo iz vojnega časa, na katero so gradbeniki naleteli novembra, in sicer pri posegih ob širjenju kinematografa. Kot navaja Ansa, bodo bombo odpeljali na lokacijo, kjer jo bodo jutri uničili.Angažiranih je bilo 15 pripadnikov vojske, dva med njimi sta deaktivirala in odstranila detonator. Operacija je bila zahtevna, saj so zaradi varnosti pred posegom evakuirali kar okoli 54.000 ljudi, pri čemer jih v mestu živi okoli 90.000. Kot navaja tisk, je šlo za najobsežnejšo evakuacijo v Italiji v času po koncu druge svetovne vojne.Evakuacija je končana, prebivalci mesta čakajo še, da se bo oglasila sirena, ki bo naznanila konec nevarnosti.