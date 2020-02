Po najsmrtonosnejšem dnevu skokovita rast števila okuženih in smrtnih žrtev

Kitajski virus je okužil svetovno in tudi slovensko gospodarstvo. FOTO: Wong Campion/Reuters



Kakšna je nova metoda diagnoze?

FOTO: Kazuhiro Nogi/AFP

Prvič od izbruha bolezni so v provinci Hubei odstavili visoke člane komunistične partije. Zamenjali so sekretarja partije v provinci in v mestu Wuhan. Pred tem so poročali o odstavitvi več vodilnih v zdravstvu, povzema STA.

V provinci Hubei je bil včerajšnji dan eden najsmrtonosnejših: našteli so okoli 242 novih smrtnih žrtev, skokovito pa je naraslo tudi število okuženih, saj se je povečalo za več kot 14.800, poroča BBC. Na večje število okuženih vpliva tudi nova, širša definicija koronavirusa. Novo uradno ime koronavirusa je covid-19 , je v torek objavila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).Pred tem je število okuženih v najhuje prizadeti provinci Hubei dva dni zapored upadalo oziroma je bilo stabilno. Skupno število smrtnih žrtev zaradi koronavirusa po svetu je zdaj preseglo 1350, okuženih je 60.000 ljudi, kar je bistveno več od še včeraj znanega števila 42.000 okuženih.V provinci Hubei med obolele po novem štejejo ljudi, pri katerih so virus klinično diagnosticirali. To pomeni, da v statistiki upoštevajo tudi tiste, ki kažejo simptome in pri katerih CT-preiskava kaže na okužbo pljuč. Doslej so se opirali samo na standardne teste nukleinske kisline.Od 242 novih smrti v Wuhanu je bilo 135 »klinično diagnosticiranih«. To pomeni, da je – neupoštevajoč novo opredelitev – v Hubeiu v sredo za koronavirusom covid-19 umrlo 107 ljudi, kar je kljub vsemu rekordno število za to najhuje prizadeto provinco. 14.840 novih okužb v provinci vključuje 13.332 klinično diagnosticiranih primerov. V provinci je tako po zadnjih podatkih potrjenih 48.206 okužb.