FOTO:Po največjem potresu v zadnjem desetletju pod ruševinami iščejo morebitne preživele

Le nekaj ur kasneje so se tla stresla v Bosni in Hercegovini, epicenter je bil v kraju Blagaj v bližini Mostarja.



Streslo se je ob 10.19, magnituda potresa pa je bila 5,4. Potres so čutili po vsej Dalmaciji, prav tako so ga čutili posamezni prebivalci Ljubljane in Primorske. V BiH in na Hrvaškem so se pošteno majali številni mostovi in stavbe, več ljudi je steklo na ulice. O poškodovanih in žrtvah še ne poročajo.

Žarišče potresa je bilo približno deset kilometrov severno od Drača in 30 kilometrov zahodno od Tirane v Jadranskem morju na globini desetih kilometrov. FOTO: Armend Nimani/AFP

Vlada je na današnji dopisni seji sklenila, da ob potresu v Albaniji kot pomoč mehanizma Unije na področju civilne zaščite tja pošlje dva strokovnjaka za pomoč pri koordinaciji mednarodne pomoči pri odpravi posledic potresa, so danes zapisali v sporočilu za javnost. Napotitev je predvidena za obdobje desetih dni.



»Pristojni organi Republike Albanije so prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite, Centra za usklajevanje nujnega odziva (ERCC), 26. 11. 2019, zaprosili za mednarodno pomoč v obliki treh reševalnih enot za iskanje izpod ruševin, predvsem iz sosednjih držav. Pomoč v obliki reševalnih enot so albanski strani že potrdile Grčija, Italija in Romunija.«



Dodatno so albanske oblasti zaprosile za pomoč strokovne enote civilne zaščite EU za koordinacijo mednarodne pomoči, ki bo sestavljena iz predvidoma 7 članov različnih profilov. Naloga strokovne ekipe bo pomoč albanskim oblastem pri oceni stanja, sprejemu mednarodne pomoči in pri oceni poškodovanosti objektov.



V Tirani, Draču ter drugih krajih so se zaradi potresa porušile številne hiše. Ljudje so v paniki bežali na ulice. FOTO: Florion Goga/Reuters