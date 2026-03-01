Po napadu Irana v Dubaju zagorel luksuzni hotel

Med povračilnimi napadi Irana je bil zadet tudi luksuzni hotel Fairmont The Palm v Dubaju, poroča mednarodni tisk. BBC, ki se sklicuje na lokalne uradnike, navaja, da so bile v požaru štiri osebe poškodovane. Nad hotelom, ki se nahaja na območju znamenitega otoka v obliki palme Palm Jumeirah, se je vil dim. Nadaljnjih podrobnosti niso navedli.

V današnjih zgodnjih jutranjih urah je dubajski medijski urad sporočil, da so bile štiri osebe ranjene tudi na mednarodnem letališču v Dubaju. Letališka dvorana je utrpela »manjšo škodo«, je dodal urad brez natančnejših pojasnil.

Video, posnet iz stavbe nasproti dubajskega hotela, prikazuje trenutek zadetka, ki mu sledi eksplozija, ko izbruhne velika oranžna ognjena krogla.

Visok oblak dima se je dvigal nad petzvezdičnim luksuznim hotelom, medtem ko so se na prizorišču zbirale reševalne službe.

Tudi iranski mediji so včeraj sporočili, da so sprožili napad na Dubaj, čeprav ni jasno, kaj je bila tarča napadov. Neka britanska državljanka je za BBC povedala, da je bila v soboto v dubajski marini, tik ob plaži Jumeirah, ko so se zgodili napadi.

Slišala je »glasen pok« in zagledala »velik oblak črnega dima«, preden so bili »niz izstrelkov prestreženih« nad njo približno pet minut.

Iranski izstrelek je dosegel tudi hotel Crown Plaza v Manami, prestolnici Bahrajna. FOTO: Fadhel Madan/AFP

Agencijske fotografije prikazujejo tudi razdejanje v Hotelu Crown Plaza v Manami, prestolnici Bahrajna.