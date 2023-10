Po napadu na bolnišnico zdravniki operirajo kar na tleh

Spremljamo dogajanje po napadu Hamasa na Izrael.

Ključni poudarki: Predsednik ZDA Joe Biden danes na obisku Izraela, srečal se bo premierjem Benjaminom Netanjahujem.

Po napadu na bolnišnico je Antonio Guterres pozval k prekinitvi ognja.

Po več državah so zaradi smrtonosnega napada izbruhnili protesti.

7.15 Po smrtonosnem napadu na Gazo v več državah izbruhnili protesti

V več muslimanskih in drugih državah, zlasti na Bližnjem vzhodu in na severu Afrike, so v torek po napadu na bolnišnico izbruhnili protesti. Protestniki so jezo nad napadom, za katerega krivijo Izrael, med drugim izražali v Amanu, Istanbulu, Tunisu, Bejrutu in Teheranu. Palestinci so ulice več mest na Zahodnem bregu preplavili že kmalu po napadu, za katerega je palestinsko gibanje Hamas okrivilo Izrael, ta pa krivdo zvrača na Islamski džihad, še eno islamistično skupino na območju Gaze. Protestniki so metali kamne in vzklikali gesla proti palestinskemu predsedniku Mahmudu Abasu. Varnostne sile so množico razgnale s solzivcem in šok granatami.

V jordanskem Amanu so protestniki skušali napasti izraelsko veleposlaništvo, od koder pa naj bi jih po navedbah jordanskih varnostnih sil pregnali.

Protestniki v Tripoliju. FOTO: Mahmud Turkia/AFP

Številni ljudje so se v torek zvečer zbrali tudi pred izraelskim konzulatom v Istanbulu, kjer so mahali s palestinskimi zastavami in vzklikali »Dol z Izraelom.« Policija je območje ščitila z velikim številom pripadnikov, poroča nemška tiskovna agencija DPA. V Tunisu se je več sto ljudi zbralo pred francoskim veleposlaništvom, o shodu na stotine ljudi poročajo tudi iz Bagdada v Iraku in iz iranskega Teherana, kjer je vlada razglasila dan žalovanja. Protesti so potekali še v Tripoliju in več drugih libijskih mestih.

6.55 Prizori iz bolnišnice so pretresljivi

Palestinsko ministrstvo za zdravje v Gazi je stanje v bolnišnici v osrednji Gazi, ki je v času napada nudila zatočišče številnim beguncem, ki so zapustili domove pred napovedano izraelsko invazijo, opisalo kot »neopisljivo«.

»Zdravniki izvajajo operacije na tleh in na hodnikih, nekateri pacienti pa so bili brez anestezije,« je dejal tiskovni predstavnik ministrstva dr. Ashraf Al-Qudra v izjavi, objavljeni na Facebooku. »Veliko ljudi še vedno čaka na operacijo, zdravniške ekipe jim poskušajo rešiti življenja na intenzivni negi.«

Dodal je, da je bilo veliko žrtev otrok in žensk in dodal, da številne poškodbe, ki so jih utrpeli, presegajo zmožnosti njihovih zdravstvenih ekip, poroča BBC.

6.45 Napadi Hamasa ne opravičujejo kolektivnega kaznovanja Palestincev

Po včerajšnjem hudem bombnem napadu na bolnišnico je Antonio Guterres, generalni sekretar Združenih narodov opozoril, da napadi Hamasa ne opravičujejo kolektivnega kaznovanja civilistov oz. palestinskega ljudstva. Pozval je k takojšni prekinitvi ognja: »Pozivam k takojšnjemu humanitarnemu premirju, da s tem olajšamo hudo človeško trpljenje, ki smo mu priča,« je povedal vodja ZN na forumu v Pekingu.

Ugledni palestinski zdravnik je po napadu za Al Džaziro svetovnim voditeljem naročil, naj po teh napadih pokažejo nekaj morale. Zdravnik Khamis Elessi je med drugim dejal: »Slišali smo to močno eksplozijo, ki je pretresla celotno območje Gaze,« je dejal, preden je arabske in svetovne voditelje pozval, naj ustavijo napad v Gazi.

Veliko žrtev napada je bilo žensk in otrok. FOTO: Reuters

6.44 Varnostni svet ZN danes o napadu na bolnišnico v Gazi

Varnostni svet ZN bo danes popoldne na izrednem zasedanju, ki sta ga po napadu na bolnišnico v Gazi uradno zahtevali Rusija in Združeni arabski emirati, razpravljal o spopadih med Izraelom in Hamasom. Potekalo naj bi tudi glasovanje o brazilskem predlogu resolucije, ki se osredotoča na zahtevo po humanitarnem dostopu do Gaze.

6.30 Biden danes v Izraelu

Predsednik ZDA Joe Biden bo danes obiskal Izrael in se srečal s premierjem Benjaminom Netanjahujem. Zagotovil mu bo podporo ZDA ob spopadu s Hamasom. Govoril naj bi tudi o zaščiti palestinskih civilistov v Gazi in humanitarni pomoči. Zaradi krvavega napada na bolnišnico v Gazi pa je bilo odpovedano srečanje z arabskimi voditelji v Amanu.

6.15 Evropski parlament danes o dogajanju na Bližnjem vzhodu

Poslanci evropskega parlamenta bodo danes s predstavniki Sveta EU in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen razpravljali o dogajanju v Izraelu in Gazi, v četrtek pa bodo glasovali o resoluciji na to temo. Skupno je konflikt terjal že skoraj 4500 življenj. Situacijo na Bližnjem vzhodu so v torek na izrednem zasedanju na daljavo obravnavali tudi voditelji držav članic EU. Že v nedeljo so sprejeli skupno izjavo, v kateri so obsodili Hamasov napad, Izrael pa pozvali k spoštovanju mednarodnega prava pri odzivu.

6.00 Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve izrazilo zgroženost zaradi civilnih žrtev v Gazi

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je na družbenem mediju X izrazilo zgroženost nad novicami o napadu na bolnišnico v Gazi, ki je zahteval več sto civilnih žrtev, med njimi žensk in otrok. »Bolnišnice in šole ne smejo biti nikoli tarče napada,« navaja ministrstvo in dodaja poziv k spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava.«Civilistov se ne sme napadati niti uporabljati za talce ali živi ščit,« je sporočilo ministrstvo.

Palestinci poročajo, da je bilo v napadu na bolnišnico v Gazi najmanj 500 smrtnih žrtev, in zanj krivijo izraelsko vojsko. Ta odgovarja, da ne napada bolnišnic in za eksplozijo krivi ponesrečeno izstrelitev rakete skupine Islamski džihad proti Izraelu. Napad na bolnišnico je pričakovano povzročil veliko ogorčenje po svetu.