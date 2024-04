Po napadu na Izrael še več sankcij za Iran?

Zunanji ministri držav članic EU bodo danes v Luxembourgu razpravljali o razširitvi sankcij proti Iranu po njegovem napadu na Izrael, o čemer bi lahko dosegli politični dogovor. Skupaj z obrambnimi ministri pa bodo govorili še o nadaljnji podpori Ukrajini, predvsem na področju zračne obrambe.

Zunanji ministri, med njimi ministrica Tanja Fajon, ki so o iranskem napadu na izraelsko ozemlje govorili že na neformalnem zasedanju prejšnji torek, bodo razpravljali o predlogu za razširitev sankcij proti Iranu zaradi dobav brezpilotnih letalnikov Rusiji.

V sankcije bi lahko vključili še rakete in dobavo orožja iranskim zaveznikom v regiji. Potem ko so dodatne sankcije podprli voditelji držav, je pričakovati, da bodo danes ministri dosegli politični dogovor o tem, so povedali viri pri EU.

Ti so poudarili, da se ob odzivu na napad Teherana, ki ga je ta sprožil kot odgovor na domnevni izraelski napad na konzulat v Siriji, ne sme pozabiti na razmere v Gazi, kjer se nadaljujejo spopadi med palestinskim islamističnim gibanjem Hamas in izraelsko vojsko.

Dogajanje na Bližnjem vzhodu po zadnjem zaostrovanju – Izrael je menda v petek že odgovoril na iranski napad – bo tudi ena od osrednjih tem srečanja zunanjih ministrov EU s kolegi iz držav Sveta za sodelovanje v Zalivu (GCC).

Ministrom za zunanje zadeve se bodo ob začetku zasedanja pridružili njihovi kolegi, pristojni za obrambo. Govorili bodo o nadaljnji podpori Ukrajini pri njenem soočanju z rusko agresijo. Visoki zunanjepolitični predstavnik Josep Borrell naj bi ministre, med katerimi bo tudi Marjan Šarec, pozval predvsem k dobavi dodatnih sistemov zračne obrambe. Podoben poziv je pričakovati od ukrajinskih ministrov Dmitra Kulebe in Rustema Umerova.