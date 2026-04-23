Po napadu na rafinerijo rusko mesto zajel strupen dež

V mestu Tuapse na jugu Rusije je po požaru, ki je sledil ponedeljkovemu ukrajinskemu napadu z droni na tamkajšnjo rafinerijo nafte, začel padati strupen dež in zaznali so izpuste strupenih plinov. Oblasti so zato v sredo pozvale prebivalce, naj ne zapuščajo domov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Oblasti tega pristaniškega mesta ob Črnem morju so za AFP povedale, da požara v rafineriji nafte še niso pogasili in da danes še vedno gorijo štirje rezervoarji za skladiščenje nafte.

Požar je v sredo povzročil strupen dež, koncentracija strupenih delcev v zraku pa je bila po navedbah oblasti »dvakrat do trikrat višja od dovoljenih mejnih vrednosti«. Na površinah je strupen dež pustil črno sled. Mestne oblasti so prebivalce pozvale, naj zaprejo okna in omejijo dejavnosti na prostem, če pa gredo ven, naj nosijo zaščitne maske.

Domačini so na družbenih omrežjih delili fotografije ogromnih črnih oblakov nad mestom, razlitja nafte v morju in na plažah ter mrtvih rib in ptic na obali. Na fotografijah so bili tudi potepuške mačke in psi ter parkirani avtomobili z majhnimi črnimi madeži.

Mesto Tuapse, ki je med Rusi priljubljena počitniška destinacija, je bilo od začetka ruske invazije na Ukrajino že večkrat tarča ukrajinskih napadov.

Kijev je namreč v zadnjih tednih okrepil napade na ruska pristanišča z naftnimi terminali, saj želi zmanjšati ruske prihodke od izvoza nafte in zemeljskega plina, ki so ključni vir za financiranje ruske vojske.