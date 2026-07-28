Po napadu v Berlinu: v mošejah se o problemu homofobije ne govori

Ima Nemčija težavo z radikalnim islamizmom in sovraštvom do skupnosti LGBTQ+ znotraj muslimanske skupnosti? Na to po napadu na udeležence berlinske parade ponosa opozarjajo številni strokovnjaki, politiki in tudi pripadniki muslimanske skupnosti. Predvsem politika se sooča z neprijetnim vprašanjem, ali država in muslimanske organizacije molčijo o homofobiji, ki se širi v nekaterih verskih okoljih. Pooblaščenka za integracijo berlinskega okrožja Neukölln Güner Yasemin Balci je opozorila, da se v številnih mošejah odkrito pridiga homofobija in da bi država morala ukrepati.

Da se bo vlada kanclerja Friedricha Merza po napadu na berlinsko parado ponosa odzvala s predlogi zaostrovanja kazenske zakonodaje in širjenja pristojnosti represivnih organov, je bilo pričakovati. A v zadnjih dveh dneh so številni nemški strokovnjaki, od pravnikov do sociologov in specialistov za terorizem, pa tudi nekateri politiki, opozorili, da Nemčija nima težave v zakonodaji, ampak v njenem izvajanju.