Požar na ruski tovorni ladji, ki so jo v Finskem zalivu v soboto med plovbo po Baltskem morju proti Kaliningradu zadeli droni, še vedno ni pogašen, je danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila finska obalna straža. Kot je dodala, pri gašenju in hlajenju ladje sodelujejo tudi ruske in estonske reševalne enote.

»Reševalne operacije na tovorni ladji Sparta II potekajo, v njih pa sodeluje več enot. Mejna straža na kraju dogodka usklajuje reševalne vire, vključno s tistimi iz Estonije in Rusije,« je navedeno v izjavi.

Po napadu je ladja zaplula v finske teritorialne vode, kjer ostaja zasidrana. Šestnajst članov posadke so evakuirali na bližnjo rusko ladjo.

Fotografije in videoposnetki, ki jih je objavila obalna straža, prikazujejo več plovil, ki so vso noč z vodnimi topovi gasila požar na ladji in hladila zabojnike, naložene na krovu.

Finska vojska je sporočila, da je sobotni napad na ladjo Sparta II najverjetneje izvedla Ukrajina, Kijev pa zadeve še ni komentiral, poroča britanski BBC.

Finska mejna straža je sporočila, da potekajo prizadevanja za preprečitev potopitve tovorne ladje, hkrati pa so dodali, da ni nevarnosti za okoliški pomorski promet.

Po navedbah ukrajinskih in ameriških oblasti so bile za ladjo Sparta II, ki jo upravlja rusko podjetje, leta 2022 uvedene sankcije s strani ZDA, v začetku letošnjega leta pa še s strani Ukrajine, poroča BBC.

Baltsko morje je po ruski invaziji na Ukrajino leta 2022 postalo potencialno žarišče napetosti, saj zahodne države Moskvo obtožujejo, da na tem strateškem območju vodi hibridno vojno.

Finski zaliv, ki leži na skrajnem vzhodnem koncu Baltskega morja ob obalah Finske, Estonije in Rusije, je za Rusijo ključni pomorski prehod, ki vodi do Sankt Peterburga.