Po napadu z nožem na vlaku je 32-letnik v priporu

Britanska policija je po petkovem množičnem napadu z nožem na vlaku med Peterboroughom in Londonom sporočila, da je v priporu 32-letni moški iz Peterborougha, ki ostaja edini osumljenec. Drugi pridržani moški je bil izpuščen brez obtožnice, saj so preiskovalci potrdili, da z napadom ni povezan.

V incidentu, ki se je zgodil v petek dopoldne na vlaku družbe Great Northern, je bilo ranjenih več potnikov, med njimi tudi železniški delavec, ki ga policija opisuje kot »junaka«, saj je poskušal napadalca obvladati in zaščititi druge potnike.

Policija je sporočila, da po trenutnih ugotovitvah napad ni bil povezan s terorizmom, temveč ga obravnavajo kot dejanje posameznika. Preiskava še poteka, motiv napada pa ni znan.

Dogodek je pretresel britansko javnost, saj se takšni nasilni napadi v javnem prevozu v Združenem kraljestvu zgodijo redko. Vlake med Peterboroughom in Londonom so po napadu za nekaj ur ustavili, promet pa je bil pozneje ponovno vzpostavljen.