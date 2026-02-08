Po napovedi obsežnih odpuščanj zaposlenim sporočil, da je čas za umik

Po napovedi obsežnega odpuščanja okoli 30 odstotkov zaposlenih je odstopil izvršni direktor ameriškega časnika Washington Post Will Lewis. Nasledil ga bo nekdanji izvršni direktor platforme za družbena omrežja Tumblr Jeff D'Onofrio, je po poročanju tujih tiskovnih agencij v soboto sporočilo vodstvo časnika.

V sporočilu zaposlenim po elektronski pošti, ki ga je na družbenih omrežjih objavil eden od novinarjev časnika, je Lewis zapisal, da je pravi čas, da se umakne. Časnik pa je v svoji izjavi za javnost navedel le, da D'Onofrio nemudoma prevzema Lewisovo mesto. D'Onofrio se je sicer časniku pridružil lani kot finančni direktor.

Washington Post, ki ga je leta 2013 za 250 milijonov dolarjev kupil milijarder Jeff Bezos, je v sredo sporočil, da namerava odpustiti približno 30 odstotkov zaposlenih, od tega 300 od skupaj približno 800 novinarjev. Odpuščanja bodo najbolj prizadela športno, mednarodno in uredništvo lokalnih novic.

Napovedano odpuščanje je razburilo tako zaposlene kot bralce časnika. Na protestu pred sedežem časnika v središču Washingtona se je v četrtek zbralo več sto ljudi.

Bezos naj bi odpustil okrog 300 novinarjev. FOTO: Ken Cedeno/Reuters

Lewis, nekdanji izvršni direktor Dow Jonesa in izdajatelj Wall Street Journala, je bil za izvršnega direktorja Washington Posta imenovan leta 2023.

Soočal se je s kritikami naročnikov in zaposlenih, ko je poskušal odpraviti finančne izgube dnevnika. Lewisu in Bezosu so očitali tudi vmešavanje v uredniške odločitve uredništva. Med drugim uredniška stran pred predsedniškimi volitvami leta 2024 ni izrekla podpore nobenemu od predsedniških kandidatov, pred tem pa je običajno podprla demokratske kandidate. Kritiki menijo, da je na to vplival Bezos, sicer tesen zaveznik ameriškega predsednika Donalda Trumpa.