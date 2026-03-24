Tudi bencinski servisi na Hrvaškem brez dizla

Nekatere bencinske črpalke na Hrvaškem, tudi v glavnem mestu, so danes ostale brez dizelskega goriva. Dizla primanjkuje zaradi povečanega povpraševanja pred današnjo podražitvijo pogonskih goriv. Podražitev je namreč že v ponedeljek naznanila hrvaška vlada, kar je številne pognalo na bencinske servise.

Vzrok za pomanjkanje je današnja podražitev pogonskih goriv, zlasti dizla, ki jo je vlada naznanila v ponedeljek. Številni vozniki so se zato odločili, da gorivo natočijo dan pred podražitvijo.

Zaradi povečanega povpraševanja so v ponedeljek na bencinskih servisih nastajale kolone vozil, nekateri pa so točili gorivo tudi za zalogo. Dalmatinski portal je tako objavil fotografijo z bencinske črpalke v Kaštel Lukšiću, na kateri je mogoče videti moškega, ki gorivo toči v velik rezervoar.

Hrvaški minister za gospodarstvo Ante Šušnjar je državljane v ponedeljek pozval, naj ne ustvarjajo nepotrebnih zalog goriva, saj lahko takšno ravnanje moti preskrbo. »Bencinske črpalke so preskrbljene, cene energentov na svetovnih trgih pa so se znižale za 10 do 13 odstotkov. Pričakujemo umiritev razmer na trgu, zato ni razloga za neracionalne nakupe,« je dejal za Dnevnik hrvaške javne radiotelevizije HRT.

Cena 95-oktanskega bencina na Hrvaškem je od danes 1,62 evra za liter, dizla pa 1,73 evra. Cene bencina z višjim oktanskim številom in premium goriv lahko trgovci še naprej oblikujejo prosto. Prav tako od danes niso več regulirane cene goriv ob avtocestah. Nove cene bodo veljale prihodnjih 14 dni.