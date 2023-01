Po nesreči letala v Nepalu ni več upanja, da bi našli preživele

Po nedeljskem strmoglavljenju potniškega letala z 72 ljudmi na krovu v mestu Pokhara v Nepalu je umrlo najmanj 68 ljudi. Policija pri tem opozarja, da so možnosti, da bi našli preživele, zdaj nične. Še vedno ni znano, kaj je povzročilo nesrečo. Nepalski premier Pushpa Kamal je današnji dan razglasil za dan žalovanja.

V nedeljo zvečer je nepalska letalska družba Yeti Airlines potrdila smrt 69 ljudi. Razliko v številu potrjenih smrtnih žrtev pa koordinator reševalnih del na terenu pojasnjuje s tem, da so bila nekatera trupla verjetno prešteta dvakrat, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

»Do zdaj smo našli 68 trupel, iščemo še štiri. Molimo za čudež, vendar je upanje, da bi našli koga živega, nično,« je danes dejal predstavnik policije Tek Bahadur KC in dodal, da se iskanje ljudi nadaljuje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Večino trupel so že odpeljali v bolnišnico na identifikacijo in jih bodo nato izročili svojcem.

Prav tako se nadaljuje preiskava vzroka strmoglavljenja letala, črne skrinjice pa za zdaj še niso našli.

Po navedbah predstavnika lokalnih oblasti je letalo strmoglavilo na območju med novim in starim letališčem v tem drugem največjem nepalskem mestu. FOTO: Krishna Mani Baral/AFP

Na letalu družbe Yeti Airlines, ki je bilo na poti iz prestolnice Katmandu v Pokharo, je bilo 68 potnikov in štirje člani posadke. Med potniki je bilo po navedbah predstavnikov letališča 53 Nepalcev in 15 tujih državljanov – pet Indijcev, štirje Rusi, dva Južnokorejca ter po en državljan Irske, Avstralije, Argentine in Francije.

Po navedbah predstavnika lokalnih oblasti je letalo strmoglavilo na območju med novim in starim letališčem v tem drugem največjem nepalskem mestu. Pokhara leži približno 200 kilometrov severozahodno od Katmanduja in je izhodišče za številne trekinge po Himalaji, med drugim za masiv Anapurna. Pri reševanju sodeluje okoli 300 pripadnikov nujnih služb in vojske.

Nepalski premier Pushpa Kamal je po strmoglavljenju sklical izredno sejo vlade, današnji dan pa je razglasil za dan žalovanja.

Yeti Airlines je sicer zaradi varnostnih pomislekov na črnem seznamu EU, tako kot več drugih nepalskih letalskih prevoznikov. Letalske nesreče so v Nepalu dokaj pogoste, med drugim zaradi oddaljenih pristajalnih stez in nenadnih vremenskih sprememb.