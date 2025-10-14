  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Po Nobelovi nagradi: Venezuela brez pojasnila zaprla veleposlaništvo v Oslu

    Venezuela je zaprla veleposlaništvo na Norveškem, le nekaj dni po podelitvi Nobelove nagrade za mir Maríi Corini Machado.
    Stavba, kjer je sedež hrvaškega veleposlaništva in do nedavnega tudi venezuelskega. FOTO:  Reuters
    Stavba, kjer je sedež hrvaškega veleposlaništva in do nedavnega tudi venezuelskega. FOTO:  Reuters
    Pi. K.
    14. 10. 2025 | 06:44
    14. 10. 2025 | 06:44
    Norveško zunanje ministrstvo je v ponedeljek sporočilo, da je Venezuela brez uradnega pojasnila zaprla svoje veleposlaništvo v Oslu. Odločitev prihaja le tri dni po tem, ko je opozicijska voditeljica María Corina Machado prejela Nobelovo nagrado za mir zaradi prizadevanj za demokratizacijo Venezuele.

    Zaprtje diplomatskega predstavništva so kot prvi razkrili pri norveškem časniku Verdens Gang, kjer so poročali, da se v ponedeljek popoldne na veleposlaništvu nihče več ni oglašal, telefonske linije pa so bile zvečer že prekinjene.

    Tiskovna predstavnica norveškega zunanjega ministrstva Cecilie Roang je za AFP povedala: »Obveščeni smo bili, da bo venezuelsko veleposlaništvo zaprto. Razloga niso navedli. To obžalujemo – kljub razlikam v številnih vprašanjih si Norveška želi ohraniti odprt dialog z Venezuelo.«

    Nobelova nagrada in odzivi iz Caracasa

    Norveški Nobelov odbor je Maríi Corini Machado nagrado podelil za njeno »neutrudno delo pri spodbujanju demokratičnih pravic venezuelskega ljudstva ter za prizadevanja za pravičen in miroljuben prehod iz diktature v demokracijo«, je v petek pojasnil predsednik odbora Jørgen Watne Frydnes.

    Maria Corina Machado. FOTO: Afp
    Maria Corina Machado. FOTO: Afp

    Machado je dolgoletna kritičarka režima Nicolása Madura, ki je njeno kandidaturo za predsedniške volitve 2024 preprečil. Maduro je bil nato ponovno razglašen za zmagovalca, kljub protestom opozicije in očitkom o nepravilnostih.

    V odzivu na podelitev nagrade je Maduro v nedeljo, brez neposredne omembe Machado, izjavil, da »želimo mir – a mir s svobodo, s suverenostjo«, prejemnico pa označil za »demonizirano čarovnico«, kar je vladni medijski izraz, ki ga pogosto uporabljajo za opozicijske figure.

    Machado podpira ameriške vojaške manevre v bližini venezuelskih voda in je v soboto v intervjuju za Fox News izrazila podporo nekdanjemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki je bil prav tako nominiran za Nobelovo nagrado.

    »Zasluži si jo. V nekaj mesecih je pomagal končati osem vojn in odločilno prispeval k temu, da se je Venezuela približala svobodi.« Svojo nagrado je posvetila »trpečemu venezuelskemu ljudstvu« in Trumpu.

    Maria Corina MachadoVenezuelaNorveškanobelova nagrada 2025nobelova nagrada za mir

