Po objavi posnetka protestniki zahtevali pravico za Tyra Nicholsa

Protestniki so odšli na ulice več ameriških mest včeraj zvečer po policijski objavi posnetka, ki prikazuje, kako policisti v Memphisu v ameriški zvezni državi Tennessee brutalno pretepajo temnopoltega mladeniča Tyra Nicholsa. Ta je za posledicami poškodb umrl v bolnišnici desetega januarja, tri dni po dogodku.

Posnetek prikazuje, kako so policisti, ki so 29-letnega Nicholsa, ki naj bi ga ustavili zaradi neprilagojene vožnje, brcali v glavo, udarjali v obraz in ga po telesu tepli z gumijevko, medtem ko je moledoval, naj prenehajo, in na pomoč klical svojo mamo.

Peterica policistov, ki je bila vključena v tepež, je bila odpuščena in obtožena umora druge stopnje.

Posnetek, ki je bil predvajan na nacionalni televiziji in prek spleta, je vzbudil jezo in ogorčenje nad policijskim nasiljem, zlasti nad temnopoltimi prebivalci, ter sprožil pozive k reformi ameriške policije.

Protestniki na Times Squaru v New Yorku. FOTO: Yuki Iwamura/Afp

Protestniki vzklikali: Ni pravice, ni miru

Protestniki, ki so v petek zvečer odšli na ulice Memphisa, Washingtona, New York Cityja, Philadelphije, Atlante in nekaterih drugih mest, so bili večinoma mirni, le v New Yorku je med protestniki in policijo prišlo do prerivanja, nekaj protestnikov so tudi aretirali.

V Memphisu se je zbralo okoli 50 protestnikov v osrednjem parku mučenikov, pozneje pa so blokirali meddržavno cesto 55, ki povezuje zvezni državi Tennessee in Arkansas, ter vzklikali: »Ni pravice, ni miru«, in »Povejte njegovo ime: Tyre Nichols«. Kljub miroljubnim shodom so bile trgovine v središču Memphisa danes zjutraj pretežno zaprte.

Lokacija, blizu katere je bil Tyre Nichols pretepen do smrti. FOTO: Joe Raedle/Getty Images prek Afp

Na posnetek so se odzvali številni politiki in voditelji gibanj za državljanske pravice. Aktivist za državljanske pravice, duhovnik Al Sharpton, je po poročanju Guardiana dejal, da »smo znova prisiljeni gledati nov grozljiv video uporabe brutalne policijske sile, ki je ubila temnopoltega moškega.«

»Tri leta po tem, ko je umor Georga Floyda pretresel svet, smo spet tukaj,« je dejal Sharpton, ki bo danes govoril na enem od protestnih shodov.