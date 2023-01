Po odločitvi Zahoda o dobavi tankov za Moskvo mirovna pogajanja nesmiselna

Zaradi odločitve Zahoda, da Kijevu dobavi sodobne bojne tanke, bi bila mirovna pogajanja z Ukrajino nesmiselna, je danes izjavil namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov. Napoved dobave tankov iz ZDA, Nemčije, Velike Britanije in drugih zahodnih držav je pri tem označil za »zelo uničujoč korak«, ki služi le zaostrovanju vojne.

V pogovoru za rusko državno tiskovno agencijo Ria Novosti je Rjabkov navedel že znane utemeljitve Moskve za napad na Ukrajino, češ da vlada v Kijevu ogroža »varnostne interese« Rusije ter da preganja etnične Ruse in rusko govoreče prebivalce na vzhodu Ukrajine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po besedah namestnika ruskega zunanjega ministra se zaradi načrtovanih dobav bojnih tankov Ukrajini nima smisla pogovarjati s pogajalci iz Kijeva ali njihovimi »marionetnimi gospodarji« na Zahodu.

Ruski in ukrajinski uradniki so sicer že večkrat namignili, da so odprti za mirovna pogajanja. Vendar nič ne kaže, da bi se ta lahko kmalu zgodila, saj vsaka stran postavlja zahteve, ki so za drugo nesprejemljive.

Prejšnji teden so kmalu po tem, ko je Nemčija odobrila dobavo tankov leopard Ukrajini in se zavezala, da ji jih bo tudi sama dostavila 14, iz Kremlja sporočili, da ta odločitev kaže na neposredno vpletenost Zahoda v vojno in da pogovori med državama zdaj niso več mogoči.

Dobavo tankov Kijevu so sicer napovedale še Poljska, Finska, Španija, Norveška in Kanada. ZDA so medtem napovedale dobavo 31 bojnih tankov M1 abrams, Velika Britanija pa bo ukrajinskim silam poslala 14 bojnih tankov challenger 2.