Po odmevnem ropu v Louvru zdaj zaprtje galerije zaradi tehničnih težav

Muzej Louvre je v ponedeljek sporočil, da je iz previdnosti zaprl eno svojih galerij, potem ko je notranja revizija pokazala strukturne težave v nekaterih nosilcih stavbe, poroča tiskovna agencija AFP.

Zaprli so Campanovo galerijo, ki obsega devet prostorov s starogrško keramiko. Galerija bo za obiskovalce nedostopna, vse dokler strokovnjaki ne preverijo stanja nekaterih nosilcev, ki podpirajo tla drugega nadstropja nad galerijo.

Zaprtje ni povezano z nedavnim drznim ropom v svetovno najbolj obiskanem muzeju, vendar predstavlja novo neprijetno epizodo za ustanovo, ki se v Franciji že nekaj časa sooča z očitki glede varnosti.

Od odmenvnega ropa mineva mesec dni

Prav danes mineva mesec dni od ropa v Apolonovi galeriji, kamor je vdrla štiričlanska skupina nepridipravov ter pred očmi presenečenih obiskovalcev odnesla nakit v vrednosti okoli 88 milijonov evrov.

Od odmevnega ropa v Apolonovi galeriji mineva mesec dni. FOTO: Dimitar Dilkoff/AFP

Direktorica muzeja Laurence des Cars je že januarja v internem dopisu opozorila na naraščajoče poškodbe v muzejskih prostorih, pri čemer so nekateri deli objekta v zelo slabem stanju. Opozorila je tudi na prostore, ki niso več vodotesni, ter na območja z velikimi temperaturnimi nihanji, kar predstavlja tveganje za ohranjanje umetnin.

Campanova galerija leži v prvem nadstropju krila Sully na vzhodnem delu kompleksa; problematični nosilci se nahajajo v drugem nadstropju nad njo, ki trenutno služi kot pisarniški prostor.

Muzej pojasnjuje, da so varnostne skrbi povzročile nedavne spremembe v strukturi. Okoli 65 zaposlenih, ki običajno delajo v tem delu stavbe, bodo začasno preselili drugam.

Zaposlene v galeriji bodo začasno premestili

Po poročanju muzeja eksponatov – tisoče vaz, čaš in drugih starogrških posod – za zdaj ne bodo premikali. Celoten muzej je bil sicer po ropu 19. oktobra tri dni zaprt. Razbito okno, skozi katero so vlomilci vstopili in ki je vidno s pločnika ter z reke Sene, je medtem postalo prava turistična zanimivost.

Tožilstvo je zaradi ropa že ovadilo štiri osebe, med njimi domnevna vlomilca. Preiskovalci menijo, da gre za manj izkušene storilce, saj so za seboj pustili veliko sledov DNK in med pobegom celo izgubili del plena – med drugim krono, okrašeno z diamanti in smaragdi, ki je nekoč pripadala cesarici Evgeniji. Ukradenega nakita za zdaj še niso našli.