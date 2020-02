Po odmevni stavki virus zahteval prvo smrtno žrtev v Hongkongu

Hongkonški zdravstveni delavci še naprej stavkajo. zahtevajo popolno zaprtje meje s Kitajsko. FOTO: Tyrone Siu/Reuters

Po doslej znanih informacijah je novi koronavirus zahteval več kot 420 življenj. Potem, ko so včeraj zaprli večino mejnih prehodov med Hongkongom in Kitajsko , so prvo smrtno žrtev zabeležili tudi vtem upravnem območju.Hongkonški zdravstveni delavci še naprej stavkajo in od vlade voditeljicezahtevajo popolno zaprtje meje s Kitajsko; zaprtje desetih od 13 prehodov se jim ne zdi zadosten ukrep. 39-letnik iz Hongkonga, ki je po prebivalcu Filipinov druga smrtna žrtev virusa izven celinske Kitajske , je januarja obiskal Wuhan, poroča tiskovna agencija Reuters.S koronavirusom je skupno okuženih več kot 20.400 oseb, večino okužb so zabeležili na Kitajskem. Izven Kitajske so našteli najmanj 151 okuženih v 23 državah oziroma regijah. V Wuhanu, od koder izvira virus, dan po odprtju nove bolnišnice s 1000 posteljami nadaljujejo z zagotavljanjem improviziranih bolnišnic. V prostore za oskrbo obolelih se po navedbah Reutersa spreminjajo telovadnica in razstavni center.Medtem ko zaradi izbruha koronavirusa izgubo beležijo kitajsko in druga gospodarstva , je Macao, največje vozlišče igralnic v svetovnem merilu, na upravljavce igralnic naslovil prošnjo za dvotedensko prekinitev poslovanja.Nadaljuje se tudi evakuacija tujcev iz kitajskega Wuhana. Pozornost je med drugim vzbudila japonska križarka, saj je eden od več tisoč potnikov okužen z virusom, o novih primerih okužb pa poročajo tudi iz ZDA, kjer pričakujejo, da se bo virus še prenašal z ljudi na ljudi.Zaradi negotovosti, ki spremljajo izbruh virusa – smrtnost, denimo, pa možnosti prenašanja –, so nekatere države sprejele odločitve o izrednih ukrepih. Kot smo že poročali, je Avstralija več sto evakuiranih poslala na odročni otok v Indijskem oceanu, ZDA pa so v petek napovedale, da bodo vstop v državo prepovedale tujcem, ki so bili na Kitajskem v preteklih dveh tednih. Podobne ukrepe so uvedli tudi Singapur, Nova Zelandija in Vietnam.