Po opustošenju Jamajke je orkan Melissa dosegel Kubo

Orkan Melissa, zgodovinsko eden najhujših v Atlantskem oceanu, je v torek dosegel Jamajko z vetrom do 300 kilometrov na uro, ko je prešel otok, pa se je usmeril proti Kubi, kjer je udaril kot orkan četrte stopnje s hitrostjo vetra do 200 kilometrov na uro, poroča ameriška televizija ABC.

Oblasti na Kubi so pred prihodom orkana evakuirale več kot 735.000 ljudi. Predsednik države Miguel Diaz-Canel je opozoril, da bo to eden najmočnejših orkanov, ki je kdaj prizadel otoško državo.

Jamajški premier Andrew Holness je celotno državo razglasil za območje naravne nesreče. FOTO: Carlos Fabal/AFP

Ameriški center za orkane je opozoril, da gre za izredno nevaren orkan in da lahko ob močnem dežju in vetru pričakujejo življenjsko ogrožajoče poplave in tudi zemeljske plazove, preden bo orkan po pričakovanjih zvečer krenil proti Bahamom. Po poročanju britanskega BBC je center izdal opozorilo pred orkanom za kubanske province Granma, Santiago de Cuba, Guantanamo, Holguin, in Las Tunas, pa tudi za jugovzhod in osrednji del Bahamov.

Jamajški premier Andrew Holness je celotno državo razglasil za območje naravne nesreče in uradno zaprosil druge države za pomoč, med drugim ZDA. Najprej so poročali o treh smrtnih žrtvah, po navedbah vlade pa je prezgodaj za ocene, koliko bi jih še lahko bilo, poroča britanski BBC.

Minister za lokalno upravo in podnebne spremembe Dezmond McKenzie je na tiskovni konferenci dejal, da je več kot 530.000 ali 77 odstotkov odjemalcev ostalo brez elektrike, obnova električnega omrežja pa se je začela nemudoma. Prednost imajo bolnišnice in objekti za oskrbo s pitno vodo, poroča ABC.

Združeni narodi načrtujejo letalski prevoz 2000 paketov pomoči na Jamajko z Barbadosa, ko bodo letališča spet odprta. Pomoč je predvidena tudi za druge prizadete države, vključno s Kubo in Haitijem, je povedal tiskovni predstavnik ZN Stéphane Dujarric. Po podatkih jamajških oblasti je bilo v državi okoli 25.000 turistov.

Več kot 530.000 oziroma 77 odstotkov odjemalcev je ostalo brez elektrike, obnova električnega omrežja pa se je začela nemudoma. FOTO: Norlys Perez/Reuters

Kolikšno škodo je orkan Melissa povzročil na Jamajki, še ni jasno. Več bo znano do jutra, nevarnost poplav in zemeljskih plazov še ni minila, celovita ocena škode pa bi lahko trajala več dni. McKenzie je za televizijo CNN povedal, da so posledice neurja katastrofalne, pri čemer je omenil poplavljene hiše in hudo poškodovano javno infrastrukturo. Ljudi ogrožajo tudi krokodili, ki jih je naplavil orkan.

Orkan Melissa je bil najhujši orkan, ki je kdaj prizadel Jamajko, hitrost vetra pa je bila večja od tiste med orkanom Katrina, ki je leta 2005 opustošil New Orleans.