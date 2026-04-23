Po Orbánovem porazu močnejši pritisk na Rusijo

Pred neuradnim vrhom EU, ki se je danes zvečer začel na Cipru, je državam članicam le uspelo končati vse formalne postopke za potrditev 90-milijardnega posojila Ukrajini za financiranje njene obrambe pred Rusijo in proračuna. Poleg tega so po koncu madžarske in slovaške blokade spravile pod streho še 20. sveženj sankcij proti Moskvi.

Pospešek v procesu vstopanja Ukrajine bo moral še počakati na začetek dela nove madžarske vlade pod vodstvom Pétra Magyarja. »S spremembo oblasti na Madžarskem bomo kmalu uradno odprli vse pogajalske sklope,« je sredi tedna zatrdila evropska komisarka za širitev Marta Kos.