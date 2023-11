Po podatkih ZN lani največ umorov žensk v zadnjih 20 letih

Lani je bilo po svetu umorjenih 89.000 žensk in deklet, kar je največ v zadnjih 20 letih, so danes opozorili Združeni narodi. Skrb vzbujajoče število femicidov – ubijanje žensk in deklet zaradi njihovega spola – je jasen opomin, da se človeštvo še vedno spopada z globoko zakoreninjeno neenakostjo in nasiljem nad ženskami, je izpostavila izvršna direktorica UNODC Ghada Waly.

Vodja urada ZN za boj proti drogam in kriminalu je pri tem poudarila, da je vsako izgubljeno življenje poziv k delovanju. Je »poziv k nujni obravnavi strukturnih neenakosti, izboljšanju odzivov kazenskega pravosodja, tako da se nobena ženska ali deklica ne bo bala za svoje življenje zaradi svojega spola«, je dejala.

Več kot polovico teh umorov – 55 odstotkov – so storili družinski člani ali intimni partnerji žensk, kar kaže na skrb vzbujajočo realnost, da dom za ženske in dekleta še zdaleč ni varno zatočišče, ugotovitve raziskave navaja UNODC na svoji spletni strani. To pomeni, da je bilo lani vsak dan v lastnem domu ubitih več kot 133 žensk ali deklet.

Poleg tega je resnični obseg femicida morda še veliko večji, saj pri približno 40 odstotkih umorov žensk ni dovolj informacij o motivih, povezanih s spolom.

Največ žensk in deklet so lani ubili v Afriki, okoli 20.000, sledi Azija, še kažejo ugotovitve raziskave, ki sta jo skupaj izvedla UNODC in organizacija ZN Ženske.

Izpostavili so še, da se je število femicidov lani povečalo, čeprav se je število umorov na splošno zmanjšalo. Podatkov po posameznih državah pa raziskava ne navaja.