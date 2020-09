Po pojavu nepojasnjene bolezni nadaljujejo s testi cepiva na ljudeh

Pojav bolezni, ki je ni mogoče pojasniti

Eno od devetih na svetu, ki so v fazi preizkusov na ljudeh

Farmacevtsko podjetje AstraZeneca je danes sporočilo, da je dobilo zeleno luč britanskih regulatorjev in da bo nadaljevalo s preizkušanjem cepiva proti covidu-19, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Testiranje cepiva so ta teden prekinili, ker se je pri enem od sodelujočih v raziskavi razvila bolezen, ki je ni mogoče pojasniti.Klinični preizkusi cepiva proti novemu koronavirusu, ki so ga poimenovali AZD1222, se nadaljujejo, potem ko so varnost teh preizkusov potrdili v britanskem regulatornem organu za zdravila MHRA, je v izjavi za javnost sporočilo podjetje.Testiranje cepiva proti covidu-19, ki ga razvijajo skupaj z univerzo Oxford, so prekinili v torek. Pojasnili so, da gre za rutinsko ravnanje, potem ko se je pri enem od sodelujočih prostovoljcev pojavila bolezen, ki je ni mogoče pojasniti. Imenovan je bil neodvisni odbor, ki je pregledal podatke o varnosti in ugotovil, da se preizkušanje lahko nadaljuje.Na univerzi Oxford so dodali, da je v tako obsežnih testiranjih pričakovati, da bo nekaterim udeležencem po cepivu postalo slabo. Vsak takšen primer je treba pazljivo preučiti in tako zagotoviti natančno varnostno oceno, so navedli.Podrobnosti o bolniku, ki je poročal o neželenih učinkih, z univerze niso posredovali. So pa pojasnili, da je postopek neodvisnega pregleda pokazal, da je varno s testiranjem cepiva nadaljevati.Cepivo, ki ga razvija AstraZeneca, je sicer eno od devetih na svetu, ki so trenutno v fazi preizkušanja na ljudeh. Za testiranje je podjetje v ZDA pridobilo 30.000 prostovoljcev, cepivo pa v manjših skupinah preizkušajo tudi v Braziliji in drugod po Južni Ameriki. Kot zagotavljajo v podjetju, so zavezani varnosti prostovoljcev in k najvišjim standardom njihove obravnave.Cepivo AZD1222 uporablja oslabljeno verzijo adenovirusa, ki vsebuje genski material koničnega proteina virusa sars-cov-CoV-2. Po cepljenju se v človeškem telesu razvije ta protein, ki imunski sistem pripravi na napad koronavirusa.