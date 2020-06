Po polžje proti pravični plači za vsakogar

Bruselj – Čeprav je plača minimalna, mora omogočati dostojno življenje. To je logika, ki vodi evropsko komisijo v prizadevanjih, da bi na ravni EU dobili takšno ali drugačno ureditev, ki bi spodbujala pravično plačilo vsem zaposlenim.Odločanje o višini minimalnih plač je, seveda, popolnoma v pristojnosti držav članic. Predvsem v nordijskih državah (Danski, Finski in Švedski) nasprotujejo sistemu z zakonom predpisanih plač. Med države brez nje so uvrščene še Avstrija, Ciper in Italija.V šesterici so zadovoljni s sistemom plač, ki nastaja v kolektivih pogajanjih med delodajalci in sindikati. Evropska komisija je do zdaj ...