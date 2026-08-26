Po poplavah in plazovih v Nepalu umrlo 95 ljudi, pogrešajo več sto tujih turistov

Razmere dodatno otežuje možnost, da je reka zaradi naplavin in podora še vedno deloma zajezena, zato obstaja nevarnost novih nenadnih poplavnih valov. FOTO: Navesh Chitrakar/Reuters

V obsežnih poplavah in plazovih na območju Nepala ob meji s Kitajsko je umrlo najmanj 95 ljudi, še 403 osebe so pogrešane, med njimi 341 tujih in 61 nepalskih državljanov, je danes sporočil nepalski turistični odbor.

Med pogrešanimi so tudi pripadniki vojske, policije, posebnih policijskih enot ter uslužbenci carinskih in imigracijskih služb. Nesreča je uničila ali poškodovala številne domove, ceste, mostove, hidroelektrarne ter komunikacijsko in energetsko infrastrukturo.

Več kot 400 pogrešanih, večina tujcev

Po najnovejših podatkih nepalskega turističnega odbora je med pogrešanimi 341 tujih državljanov iz 26 držav. Največ jih je iz Indije – 133, sledijo državljani ZDA s 47 in Združenega kraljestva s 33 pogrešanimi. Po doslej zbranih podatkih so med pogrešanimi tudi državljani Malezije, Južne Afrike, Avstralije, Nizozemske in drugih držav. Južna Koreja je prav tako sporočila, da pogreša več svojih državljanov.

Po navedbah nepalskih oblasti je bilo med pogrešanimi 200 žensk in 203 moški. Številni so bili na poti proti območju Mansarovarja in Kailaša, pomembnemu romarskemu cilju v Tibetu, zato je med žrtvami in pogrešanimi veliko romarjev ter turistov iz Indije in indijske diaspore.

Poplave so močno poškodovale ceste, mostove, komunikacijske povezave in elektroenergetsko infrastrukturo. FOTO: Navesh Chitrakar/Reuters

Prvotni podatki o vzroku nesreče niso povsem enotni. Nepalski zunanji minister Shisir Khanal je v parlamentu povedal, da je območje ob meji s Kitajsko okoli 8.37 po lokalnem času prizadel potres, ki naj bi sprožil snežni oziroma ledeno-skalni plaz. Ta naj bi nato povzročil nenaden porast vodostaja in uničujoč poplavni val.

Po drugih navedbah naj bi šlo za ledeno-skalni plaz z območja ledenika, ki je povzročil nenaden izbruh vode, blata in skalovja v reki Lhende Khola, pritoku reke Bhote Koshi, poroča The Guardian. Pristojne službe še preverjajo natančen potek dogodkov in vlogo potresa pri sprožitvi plazu.

Razmere dodatno otežuje možnost, da je reka zaradi naplavin in podora še vedno deloma zajezena, zato obstaja nevarnost novih nenadnih poplavnih valov.

Reka Trishuli odnašala stavbe in mostove

Najhuje sta prizadeti nepalski okrožji Rasuwa in Nuwakot, kjer so deroče vode s seboj odnašale velike količine mulja, skalovja in drugih naplavin, poroča BBC. Posnetki iz kraja Trishuli Bazaar kažejo, kako je poplavni val odnesel most, nato pa poškodoval in porušil večnadstropne stavbe.

Preverjeni videoposnetki kažejo tudi uničenje več mostov vzdolž reke Trishuli. Na nekaterih posnetkih ostanki mostov, ki jih je voda odnesla višje ob toku, zadenejo druge mostove in jih prav tako porušijo. Obseg uničenja je tako velik, da so nekatera prizadeta območja še vedno težko dostopna.

V gorskih območjih Syapru Besi in Timure reševalci zaradi razmer sprva niso mogli pristati s helikopterji. Policija in vojska sodelujeta pri evakuaciji prebivalstva ter iskanju pogrešanih.

Uničena prometna in energetska infrastruktura

Poplave so močno poškodovale ceste, mostove, komunikacijske povezave in elektroenergetsko infrastrukturo. Nepalsko ministrstvo za energijo je sporočilo, da so bile oskrbe z električno energijo občutno prizadete, predvsem zaradi poškodb in uničenja hidroelektrarn.

Prekinjene prometne povezave dodatno otežujejo dostop reševalnih ekip do odročnih naselij. Oblasti so prebivalce, ki živijo ob rekah Bhote Koshi, Trishuli in Narayani, pozvale, naj se umaknejo na varnejša, višje ležeča območja in ostanejo posebej previdni zaradi možnosti novih poplav.

Nepalski premier Balendra Shah je dejal, da je vlada nemudoma mobilizirala vse razpoložljive vire za reševanje in pomoč prizadetemu prebivalstvu.

Škoda tudi na kitajski strani

Poplavni val je prizadel tudi območje na kitajski strani meje v Tibetu. Kitajski državni mediji so poročali, da je plaz na nepalski strani mejnega prehoda Gyirong povzročil veliko škodo ter prekinil prometne, komunikacijske in energetske povezave.

Kitajski predsednik Xi Jinping je odredil obsežno iskalno-reševalno akcijo ter pozval k izboljšanju spremljanja razmer in sistemov zgodnjega opozarjanja, da bi preprečili morebitne sekundarne nesreče. Kitajske oblasti so na območje poslale oziroma pripravile drone, helikopterje in letala za zračno izvidovanje in morebitno evakuacijo.

Nepalsko ministrstvo za energijo je sporočilo, da so bile oskrbe z električno energijo občutno prizadete, predvsem zaradi poškodb in uničenja hidroelektrarn. FOTO: Prakash Mathema/AFP

Nepal in Kitajska usklajujeta odziv na nesrečo. Ker prizadete reke tečejo proti jugu, so oblasti izdale opozorila tudi v indijskih zveznih državah Bihar in Uttar Pradesh, ki ležita nižje ob toku in mejita na Nepal.

Morebitno nadaljevanje padavin ali dodatno sproščanje vode iz zajezenih območij bi lahko povečalo nevarnost poplav tudi vzdolž dolvodnih območij.

Ena najhujših naravnih nesreč v Nepalu po letu 2015

Obseg katastrofe je še posebej velik v državi, ki je zaradi gorskega reliefa in hitro spreminjajočih se vremenskih razmer zelo izpostavljena poplavam in zemeljskim plazovom. Himalajsko območje, ki obsega dele Nepala, Indije, Kitajske in Butana, se segreva hitreje od številnih drugih območij sveta, taljenje ledenikov pa spreminja hidrološke razmere in povečuje tveganja, povezana z ledeniškimi jezeri, plazovi in nenadnimi poplavami.

Obseg katastrofe je še posebej velik v državi, ki je zaradi gorskega reliefa in hitro spreminjajočih se vremenskih razmer zelo izpostavljena poplavam in zemeljskim plazovom. FOTO: Navesh Chitrakar/Reuters

Raziskave v širšem območju Hindukuša kažejo, da se izguba ledene mase pospešuje. Hkrati so v Himalaji vse pomembnejši dejavniki tveganja ekstremne padavine, hitro taljenje snega in ledu ter nestabilna pobočja.

Nepal je že lani doživel smrtonosno poplavo na območju Bhote Koshi, v kateri je umrlo devet ljudi, uničen pa je bil tudi most, ki povezuje Nepal in Kitajsko. Tokratna nesreča je po številu žrtev in obsegu uničenja bistveno hujša.