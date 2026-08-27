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    Svet

    Po poravnavi Meta za najstnike uvaja velike omejitve uporabe družbenih omrežij

    Meta v okviru poravnave ni priznala krivde ali odgovornosti za tesnobo, depresijo in samomorilno vedenje otrok.
    Poravnava prihaja v času vse večjega pritiska na družbena omrežja zaradi njihovega vpliva na otroke. FOTO: Aleksandra Suzi/Shutterstock
    Galerija
    Poravnava prihaja v času vse večjega pritiska na družbena omrežja zaradi njihovega vpliva na otroke. FOTO: Aleksandra Suzi/Shutterstock
    R. I.
    27. 8. 2026 | 08:21
    7:54
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    Ameriški tehnološki velikan Meta bo moral zaradi poravnave z 29 ameriškimi zveznimi državami pomembno spremeniti način delovanja Facebooka in Instagrama za najstnike.

    Podjetje bo za zaključek sodnega postopka plačalo do 18 milijard ameriških dolarjev, hkrati pa uvedlo vrsto novih varnostnih ukrepov, med drugim časovne omejitve uporabe, nočno blokado aplikacij in utišanje obvestil med poukom.

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    Facebook in Instagram droga za najstnike, razvijalci kot preprodajalci

    Poravnava je končala odmevno sojenje na zveznem sodišču v Oaklandu v Kaliforniji, ki se je začelo šele prejšnji teden in naj bi prvotno trajalo več tednov. V njem so Kalifornija in še 28 drugih zveznih držav Meto obtožile, da je Facebook in Instagram načrtovala tako, da sta za otroke in mladostnike čim bolj zasvojljiva, čeprav je podjetje vedelo za morebitne škodljive posledice. Med očitanimi posledicami so bile tesnoba, depresija in samomorilno vedenje.

    Zuckerberg je bil sicer predviden kot priča, vendar pred dosego poravnave ni pričal. FOTO: Andrew Caballero-reynolds/AFP
    Zuckerberg je bil sicer predviden kot priča, vendar pred dosego poravnave ni pričal. FOTO: Andrew Caballero-reynolds/AFP

    Drugi pomemben del primera se je nanašal na zasebnost otrok. Države so trdile, da je Meta več let zbirala podatke uporabnikov, mlajših od 13 let, brez dovoljenja njihovih staršev, s čimer naj bi kršila ameriške zvezne in državne predpise.

    Meta v okviru poravnave ni priznala krivde ali odgovornosti. Kljub temu sporazum predstavlja pomemben premik, saj je podjetje prvič v ZDA pristalo na tako obsežne spremembe ključnih funkcij svojih družbenih omrežij.

    Strožje omejitve uporabe

    Med najpomembnejšimi novostmi bo privzeta dvourna dnevna omejitev uporabe Facebooka in Instagrama za prepoznane najstniške uporabnike. Neposredna sporočila se v to omejitev ne bodo štela.

    Meta bo obenem uvedla nočno omejitev uporabe: obvestila bodo med polnočjo in šesto uro zjutraj utišana. Na šolske dni bodo obvestila utišana tudi med 8. in 15. uro. Med ukrepi so še skrivanje števila všečkov pri objavah najstnikov ter prepoved nekaterih filtrov, povezanih s plastičnimi operacijami in spreminjanjem videza.

    Države so trdile, da je Meta več let zbirala podatke uporabnikov, mlajših od 13 let, brez dovoljenja njihovih staršev, s čimer naj bi kršila ameriške zvezne in državne predpise. FOTO: Shutterstock
    Države so trdile, da je Meta več let zbirala podatke uporabnikov, mlajših od 13 let, brez dovoljenja njihovih staršev, s čimer naj bi kršila ameriške zvezne in državne predpise. FOTO: Shutterstock

    Večina teh sprememb naj bi bila v ZDA uvedena kot privzeta nastavitev oziroma kot možnost za najstnike v šestih mesecih. Meta bo v prihodnjem letu izboljševala tudi načine ugotavljanja, kateri uporabniki so otroci in najstniki.

    Kalifornijski državni tožilec Rob Bonta je poravnavo označil za pomembno zmago pri zaščiti otrok. Po njegovih besedah bodo nove omejitve bistveno zmanjšale tveganje škode, ki jo lahko otrokom povzročijo družbena omrežja.

    Primer, ki bi lahko spremenil industrijo

    Finančna vrednost poravnave je izjemna, vendar trenutno še čaka na potrditev sodišča. Znesek je sicer precej nižji od najbolj črnih scenarijev, o katerih se je govorilo pred koncem sojenja.

    Po nekaterih izračunih bi lahko morebitne kazni v skrajnem primeru dosegle več sto milijard dolarjev, teoretični maksimum pa naj bi bil okoli 1,4 bilijona dolarjev – približno toliko, kot je bila takrat vredna celotna Meta.

    Podjetje bo za zaključek sodnega postopka plačalo do 18 milijard dolarjev, hkrati pa uvedlo vrsto novih varnostnih ukrepov, med drugim časovne omejitve uporabe, nočno blokado aplikacij in utišanje obvestil med poukom. FOTO: Josh Edelson/AFP
    Podjetje bo za zaključek sodnega postopka plačalo do 18 milijard dolarjev, hkrati pa uvedlo vrsto novih varnostnih ukrepov, med drugim časovne omejitve uporabe, nočno blokado aplikacij in utišanje obvestil med poukom. FOTO: Josh Edelson/AFP

    Za podjetje je zato poravnava tudi način, kako omejiti pravno in finančno tveganje. Družbena omrežja ostajajo temelj njegovega poslovnega modela, saj milijarde uporabnikov ustvarjajo ogromno prihodkov od oglaševanja.

    Priče razkrile težave z varnostjo otrok

    Čeprav je postopek trajal le nekaj dni, je bil za Meto neprijeten. Med najbolj odmevnimi pričami je bil nekdanji Metin inženir za varnost Arturo Béjar, ki je postal žvižgač. Trdil je, da je podjetje že v preteklosti opozarjal na škodljive vsebine in izkušnje otrok na Instagramu, vendar naj vodstvo na njegove pomisleke ne bi ustrezno ukrepalo.

    Béjar je na sodišču povedal tudi, da je bil izvršni direktor Mark Zuckerberg seznanjen z nekaterimi tveganji, povezanimi z uporabo platform, vendar je Meta v javnosti še naprej poudarjala svojo zavezanost varnosti mladih. Zuckerberg je bil sicer predviden kot priča, vendar pred dosego poravnave ni pričal.

    Med najpomembnejšimi novostmi bo privzeta dvourna dnevna omejitev uporabe Facebooka in Instagrama za prepoznane najstniške uporabnike. FOTO: Vicki Behringer/Reuters
    Med najpomembnejšimi novostmi bo privzeta dvourna dnevna omejitev uporabe Facebooka in Instagrama za prepoznane najstniške uporabnike. FOTO: Vicki Behringer/Reuters

    Pod drobnogledom je bil tudi izvršni direktor Instagrama Adam Mosseri. Tožilci so ga med drugim spraševali o varnostnih funkcijah, ki jih je Meta oglaševala kot zaščito za najstnike, vendar naj jih mladi pogosto ne bi uporabljali. Interni dokumenti naj bi kazali, da je podjetje vedelo, da imajo varnostne funkcije, ki jih morajo uporabniki sami vključiti, pogosto nizko stopnjo uporabe.

    Primer je tako odprl širše vprašanje: ali je dovolj, da tehnološka podjetja razvijajo varnostna orodja, ali bi morala zagotoviti tudi, da jih uporabniki dejansko uporabljajo.

    Začetek širšega obračuna z družbenimi omrežji?

    Poravnava prihaja v času vse večjega pritiska na družbena omrežja zaradi njihovega vpliva na otroke. Meta, TikTok, Snapchat in YouTube se v ZDA soočajo s tisoči podobnih tožb, ki so jih vložili starši, posamezniki, šolski okoliši in državni tožilci.

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    Meta in YouTube sta februarja izgubila prvo od teh zadev, ki je prišla do sojenja, ter bila mladi tožnici skupaj naložena v plačilo šest milijonov dolarjev. TikTok in Snapchat sta se s tožniki poravnala še pred začetkom sojenja. Meta je v ločenem postopku v Novi Mehiki pristala tudi na skoraj milijardo dolarjev visoko plačilo državi zaradi očitkov, povezanih z omogočanjem spolnega izkoriščanja otrok na svojih platformah.

    Ali je dovolj, da tehnološka podjetja razvijajo varnostna orodja, ali bi morala zagotoviti tudi, da jih uporabniki dejansko uporabljajo? FOTO: Godofredo A. Vasquez/AFP
    Ali je dovolj, da tehnološka podjetja razvijajo varnostna orodja, ali bi morala zagotoviti tudi, da jih uporabniki dejansko uporabljajo? FOTO: Godofredo A. Vasquez/AFP

    Meta zdaj poziva tudi tekmece, naj sprejmejo podobne ukrepe. Njen glavni pravni direktor CJ Mahoney je opozoril, da najstniki uporabljajo številne aplikacije, zato po njegovem mnenju posamezna platforma sama ne more rešiti problema. Pozval je TikTok, Snapchat in YouTube, naj sledijo novemu okviru.

    Prav to bo eden ključnih preizkusov poravnave. Če bodo varnostne ukrepe uvedla vsa večja družbena omrežja, bi lahko vplivali na način, kako mladi uporabljajo splet. Če jih bo uvedla le Meta, pa bi se lahko najstniki preprosto preselili na druge platforme.

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    Ali bo družbena omrežja mogoče narediti manj zasvojljiva?

    Novi ukrepi predstavljajo pomemben premik od dosedanjega pristopa, pri katerem so bila številna varnostna orodja na voljo, vendar so morali uporabniki ali njihovi starši pogosto sami poskrbeti za njihovo vključitev.

    Meta je imela na Instagramu že več deset takšnih funkcij, vendar je njihova učinkovitost v veliki meri odvisna od tega, ali jih uporabniki sploh aktivirajo.

    Zdaj bodo vsaj nekatere zaščite postale privzete. S tem se odgovornost deloma premika z otrok in staršev na samo platformo.

    Toda pravi preizkus bo šele pokazal, ali bodo spremembe dejansko zmanjšale škodo. Nekdanji Metin inženir Arturo Béjar je ob koncu postopka opozoril, da bi morala biti odgovornost podjetja vezana predvsem na rezultate, ne zgolj na prizadevanja.

    Poravnava zato lahko postane tudi precedens za celotno industrijo družbenih omrežij. Če bodo omejitve uporabe, nočni izklopi in druge zaščite pokazale učinek, bodo podobne ukrepe verjetno zahtevale tudi druge države.

    Leto 2026 se tako vse bolj kaže kot prelomno obdobje za vprašanje, koliko odgovornosti morajo tehnološka podjetja prevzeti za vpliv svojih platform na najmlajše uporabnike.

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