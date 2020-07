Po posredovanju ukrajinskega predsednika izpustil talce

Ugrabitelja je prijela policija. FOTO: Yuriy Dyachyshyn/AFP

Oboroženi napadalec je na avtobusu v kraju Luck Ukrajini več ur zadrževal 13 talcev , ki pa so jih uspešno osvobodili, potem ko je ukrajinski predsednikv nenavadnem posnetku izpolnil eno izmed ugrabiteljevih želja.Zelenski je namreč v posnetku dejal, da naj bi vsi videli film Zemljani iz leta 2005. Gre za dokumentarni film, ki govori o odnosu ljudi do narave in živali, ki je pogosto krut. V nagrajenem dokumentarcu so prikazani posnetki skritih kamer, kako industrija na različne načine izkorišča živali.Vsi talci so nepoškodovani. 44-letni ugrabitelj je bil stari znanec policije, navajajo tuji mediji.Tiskovna predstavnica predsednika Julija Mendel je pojasnila, da je Zelenski govoril z ugrabiteljem, ki je nato po pogovoru izpustil tri talce. Nato je na facebooku objavil posnetek, v katerem je ugodil ugrabitelju, ki je zahteval, naj se promovira hollywoodski dokumentarec, ki ga je režiral, bral igralec. Kmalu nato je bilo drame konec, predsednik je tudi izbrisal posnetek. Pogajanja je sicer vodil notranji minister, piše BBC.Ugrabitelj je še zahteval, da naj nekateri politiki priznajo, da so teroristi. Večkrat je ustrelil v zrak, odvrgel je tudi eksploziv, ki pa ni eksplodiral. Iz tožilstva so sporočili, da je napadalec izjavil, da je namestil bombo, ki jo lahko sproži daljinsko. Policija je prebivalce prosila, naj ne zapuščajo domov. Za zdaj ni jasno, ali so bombo našli.