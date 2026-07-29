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    Po potresu na Japonskem tekma s časom: mrtvih najmanj 13 ljudi

    V delno porušenem nakupovalnem središču rešujejo ujete, v papirnici pogrešajo devet ljudi, brez vode je ostalo 140.000 gospodinjstev.
    Kljub moči potresa se je porušilo razmeroma malo stavb, kar strokovnjaki pripisujejo strogim japonskim predpisom o potresno odporni gradnji. FOTO: Yuichi Yamazaki/AFP
    Galerija
    Kljub moči potresa se je porušilo razmeroma malo stavb, kar strokovnjaki pripisujejo strogim japonskim predpisom o potresno odporni gradnji. FOTO: Yuichi Yamazaki/AFP
    R. I.
    29. 7. 2026 | 06:53
    29. 7. 2026 | 07:01
    4:49
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    V torkovem potresu z magnitudo 6,8, ki je prizadel jugozahod Japonske, je umrlo najmanj 13 ljudi, več sto je bilo poškodovanih, več deset tisoč gospodinjstev pa je ostalo brez elektrike in vode, poročata Guardian in BBC.

    »Nekateri ljudje še vedno čakajo na rešitev in bijemo tekmo s časom,« je v sredo dejala predsednica vlade Sanae Takaichi. Oblasti so na prizadeta območja poslale 3600 pripadnikov vojske, 20 letal in več sto reševalcev.

    Potres je prefekturo Kumamoto na otoku Kjušu stresel v torek popoldne in po japonski lestvici šindo dosegel najvišjo, sedmo stopnjo. V evakuacijskih centrih je noč preživelo več kot 9000 ljudi, približno 300.000 prebivalcem pa so oblasti svetovale umik na varno.

    Reševalci pogrešane iščejo predvsem v delno porušenem nakupovalnem središču Aeon v Kumamotu in v papirnici v Jacuširu, v kateri se je zrušil dimnik. Po poročanju BBC je v nakupovalnem središču ujetih več ljudi, ena od prič je povedala, da se je zrušilo drugo nadstropje. V papirnici so dva delavca zaradi srčnega zastoja odpeljali v bolnišnico, devet jih še pogrešajo.

    Kmalu po potresu so poročali o eksploziji v nakupovalnem središču Aeon, v katerem je približno 200 trgovin. FOTO: Kim Kyung-hoon/Reuters
    Kmalu po potresu so poročali o eksploziji v nakupovalnem središču Aeon, v katerem je približno 200 trgovin. FOTO: Kim Kyung-hoon/Reuters

    V centru Aeon, kjer je okoli 200 trgovin, sta umrli dve ženski, stari nekaj več kot 20 let. Po potresu so poročali tudi o eksploziji in uhajanju plina, vendar vzrok še ni znan.

    Nevarnost popotresnih sunkov in plazov

    Do srede zjutraj so zabeležili več kot 60 popotresnih sunkov. Japonska meteorološka agencija je opozorila, da bo nevarnost novih močnejših potresov in zemeljskih plazov trajala še približno teden dni.

    Brez elektrike je bilo pozno v torek skoraj 50.000 gospodinjstev, brez vode pa okoli 140.000. Ker so za to območje napovedane temperature nad 35 stopinj Celzija, oblasti opozarjajo tudi na nevarnost vročinskega udara. Zaradi strahu pred popotresnimi sunki je veliko ljudi noč preživelo v avtomobilih.

    V bolnišnicah so oskrbeli več kot 350 ljudi, čeprav so se nekatere zdravstvene ustanove soočale z izpadi elektrike in vode ter poškodovano opremo. Železniški promet, vključno s hitrimi vlaki šinkansen, je bil začasno ustavljen, letališče Kumamoto pa je zaprlo vzletno-pristajalno stezo.

    Japonska vojska je za pomoč ob nesreči mobilizirala 3600 pripadnikov in poslala 20 letal, ki so iz zraka ocenjevala škodo. FOTO: Kim Kyung-hoon/Reuters
    Japonska vojska je za pomoč ob nesreči mobilizirala 3600 pripadnikov in poslala 20 letal, ki so iz zraka ocenjevala škodo. FOTO: Kim Kyung-hoon/Reuters

    Tako hudega potresa še ni doživela

    Petinsedemdesetletna Hiroko Ogata iz Jacušira je za BBC povedala, da tako močnega potresa v življenju še ni doživela. »Tu živim že 75 let, vendar še nikoli nisem občutila tako močnega potresa. Mislila sem, da bom umrla,« je dejala. Med sunkom se je skrila pod mizo, ki se je z njo vred silovito premikala z ene strani na drugo.

    Kljub moči potresa se je porušilo razmeroma malo stavb, kar strokovnjaki pripisujejo strogim japonskim predpisom o potresno odporni gradnji. Oblasti v jedrskih elektrarnah na prizadetem območju niso zaznale nepravilnosti.

    Žarišče potresa je bilo približno 20 kilometrov južno od Kumamota. Ameriški geološki zavod je magnitudo sprva ocenil na 7,1, nato pa jo popravil na 6,8, medtem ko je japonska meteorološka agencija navedla magnitudo 7,1 in najvišjo, sedmo stopnjo po lestvici šindo. Sledil je tudi popotresni sunek z magnitudo 6,1.

    Po navedbah Guardiana se je zemeljska skorja v Jacuširu premaknila za 84 centimetrov, v Kumamotu pa za do 40 centimetrov. Japonska leži ob pacifiškem ognjenem obroču in je ena potresno najbolj izpostavljenih držav; tam se zgodi približno petina vseh svetovnih potresov z magnitudo 6 ali več.

    Kumamoto je hud potres prizadel že pred desetletjem, ko je umrlo 275 ljudi, poškodovanih pa je bilo več tisoč stavb. Japonsko še vedno zaznamuje tudi katastrofa iz leta 2011, ko sta potres z magnitudo 9,0 in cunami zahtevala približno 18.500 mrtvih ali pogrešanih ter poškodovala jedrsko elektrarno Fukušima.

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