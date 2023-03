Po potresu v Afganistanu in Pakistanu več kot deset smrtnih žrtev

Zaradi močnega potresa z magnitudo med 6,5 in 6,8, ki je v torek stresel Pakistan in Afganistan, je skupaj umrlo najmanj 13 ljudi, več kot 100 pa je bilo poškodovanih, so po poročanju nemške tiskovne agencije DPA danes sporočili predstavniki oblasti v obeh državah.

V severozahodnem Pakistanu, kjer se je zaradi potresa zrušilo več kot deset hiš, je umrlo najmanj devet ljudi, je sporočila tamkajšnja agencija za obvladovanje naravnih nesreč. V bolnišnice so pripeljali skoraj 50 ljudi, so še navedli v izjavi.

V Afganistanu so medtem umrli najmanj štirje, več kot 70 ljudi pa je bilo ranjenih, je povedal tiskovni predstavnik ministrstva za zdravje v Kabulu.

Do potresa z epicentrom na območju gorovja Hindukuš v Afganistanu je po podatkih ameriškega geološkega urada (USMC) prišlo okoli 22. ure po lokalnem času. USMC je magnitudo potresa ocenil na 6,5, direktor pakistanske okoljske agencije pa je za lokalno televizijo navedel magnitudo 6,8.

Po poročanju lokalnih medijev je bilo potres moč čutiti vse od New Delhija do Tadžikistana.