Po potresu v Albaniji aretirali devet ljudi

Po hudem potresu, ki je Albanijo prizadel konec novembra , so albanske oblasti zdaj aretirale devet ljudi zaradi suma umora in zlorabe moči, poroča BBC.Dva aretirana sta lastnika hotelov, ki so se med potresom porušili, in sicer na območju Drač, ki je bilo v potresu najhuje prizadeto. Hotela sta bila zgrajena nezakonito, je povedala policija. Nezakonita gradnja je v Albaniji razširjena od padca komunizma leta 1990.Pristojne oblasti so sicer skupaj izdale 17 nalogov za aretacijo, med katerimi so gradbeniki, inženirji in drugi pristojni, katere sumijo neupoštevanja varnostnih standardov gradnje. Devet osumljenih še vedno iščejo, policija pa je sporočila, da so med njimi nekateri po potresu zapustili državo, piše BBC.Potres z magnitudo 6,4 je zahteval 51 smrtnih žrtev, več kot 2000 ljudi je bilo poškodovanih. Z iskalno akcijo pogrešanih so zaključi že konec novembra. Zahod Albanije je potres z magnitudo 6,4 stresel 26. novembra okoli 4. ure zjutraj. Žarišče potresa je bilo približno deset kilometrov severno od Drača in 30 kilometrov zahodno od Tirane v Jadranskem morju na globini desetih kilometrov.